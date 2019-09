Cazul elevului care s-a sinucis în sala de meditații a liceului. Director: Se pare că în ultimele 2-3 zile şi-a schimbat un pic comportamentul

Şeful Serviciului de Ambulanţă Harghita, dr. Peter Szilard, a declarat pentru Agerpres că un echipaj cu medic a fost solicitat pentru a interveni în cazul unui copil de 17 ani, care ar fi încercat să se sinucidă şi şi-a tăiat venele.Ajuns la faţa locului, echipajul a constatat că elevul era decedat, căzut cu faţa în sus şi avea o plagă înţepată la nivelul inimii."Când a ajuns acolo, ambulanţa cu medic a constatat că e adevărat că e vorba de o sinucidere, era o plagă înţepată, hemitorace stâng, la nivelul inimii. În sala de meditaţii, era căzut pe spate. Rigiditatea cadaverică era instalată, înseamnă că de câteva ore s-a produs tragedia. Medicul nu a putut decât să constate decesul", a declarat şeful Serviciului de Ambulanţă HarghitaDirectoarea liceului unde s-a produs evenimentul, Magdalena Dumbravă, a declarat că elevul, venit dintr-un sat din judeţul Bacău, era foarte cuminte, introvertit, dar în ultima vreme diriginta sa a constatat că şi-a schimbat comportamentul, motiv pentru care, împreună cu mama copilului, s-a luat decizia să fie dus la un consilier psihopedagog.S-a dovedit că avea nişte probleme de adaptare şi temeri legate de succesul la examenul de bacalaureat, dar nu atât de mari, în opinia directoarei, încât acestea să nu aibă rezolvare."Este un caz de suicid, cel puţin atâta pot eu să spun, este o anchetă în curs a procurorilor şi poliţiştilor. Un băiat, elev în clasa a XII-a, foarte cuminte, de altfel nu a creat niciun fel de probleme de comportament, acte de indisciplină, un copil deosebit, liniştit care, se pare că în ultimele 2-3 zile, din spusele doamnei diriginte, şi-a schimbat un pic comportamentul. Motiv pentru care, mama copilului, împreună cu doamna dirigintă, l-au dus la un consilier psihopedagog pentru evaluare şi pentru a ne orienta apoi către un specialist în domeniu, să vedem ce se poate face. Se pare că avea nişte probleme de adaptare, cu un an şcolar înainte a locuit cu fratele lui într-un internat în Şumuleu (un cartier din Miercurea Ciuc - n.red.), nu s-a putut adapta, a cerut părinţilor să fie adus în internatul colegiului. Şi, din păcate, nu ştim ce s-a întâmplat astăzi, a lipsit, diriginta a crezut că este la medic, iar la ora două, când doamna pedagog a constatat că nu vine să servească masa, l-a sunat şi era de negăsit. Până la urmă, aşa a fost găsit, într-o sală de meditaţii, aşa cum nu ar fi trebuit să fie, evident. (...) Din discuţiile cu colegii lui de clasă, care au venit imediat, avea nişte temeri în ceea ce priveşte matematica, îi era teamă că nu o să reuşească să performeze şi să susţină, probabil, examenul de bacalaureat, dar nu atât de mari probleme încât să nu fie rezolvate sau să nu putem face noi nimic. Nu ştim, avem senzaţia că parcă nu a avut răbdare deloc să ne putem ocupa şi să rezolvăm această problemă. Nu ne-am dorit-o, era un copil chiar deosebit", a declarat presei directoarea liceului.IPJ Harghita a deschis un dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunii de ucidere din culpă, urmând să se stabilească împrejurările şi cauzele care au dus la această tragedie."Inspectoratul de Poliţie Judeţean Harghita a fost sesizat despre faptul că un elev de la un liceu din Miercurea Ciuc ar fi decedat în incinta şcolii. La faţa locului s-a deplasat o echipă operativă care a constatat că cele sesizate se confirmă, adolescentul în cauză, un tânăr de 17 ani, elev în clasa a XII-a, a decedat într-o sală din incinta liceului. În momentul de faţă, sub supravegherea procurorului, poliţiştii desfăşoară activităţi de cercetare, de investigaţie şi toate celelalte activităţi specifice, pentru a stabili cauzele şi împrejurările în care s-a produs acest eveniment. În momentul de faţă s-a înregistrat un dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunii de ucidere din culpă, urmând ca poliţiştii anchetatori, sub coordonarea procurorului, să stabilească toate detaliile legate de acest caz", a declarat purtătorul de cuvânt al IPJ Harghita, Gheorghe Filip.