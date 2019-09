Zegrean: Decizia în cazul Băsescu nu are consecințe juridice, ci doar morale

Zegrean

„O să comentăm după ce va rămâne decizia definitivă pentru că s-ar putea să ne facem de râs. Să zicem acuma una și apoi să vină (n.r. judecătorii) și să zică că nu e așa... Nu este pus în pericol mandatul, nu are nici o legătură. Nu are consecințe juridice constatarea calității sau necalității de colaborator al securității, nu are consecințe juridice, ci doar morale”, a declarat Zegrean.

Magistrații Curții de Apel București au admis, vineri, acțiunea Consiliului Naţional Pentru Studierea Arhivelor Securităţii (C.N.S.A.S.) și au constatat calitatea de colaborator al Securității în privința fostului președinte al României Traian Băsescu.

În acţiunea depusă la CAB de CNSAS pentru stabilirea colaborării cu Securitatea a lui Traian Băsescu, studiată de MEDIAFAX, se arată că fostul preşedinte şi-a turnat colegii şi a menţinut legătura cu Securitatea ca persoană de sprijin, până aproape de căderea regimului. În dosar sunt documente de la SRI şi MApN.

Traian Băsescu a declarat, vineri, pentru Mediafax, că va contesta decizia.