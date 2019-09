VIDEO O nouă gafă a Vioricăi Dăncilă: Există "prezumția de vinovăție". Nu vreau să se înțeleagă că o acuz de ceva pe doamna Kovesi, că vreau să mă implic în justiție

Premierul Viorica Dăncilă a făcut vineri o nouă gafă, spunând, în timp ce încerca să justifice din nou de ce nu o susține pe Laura Codruța Kovesi pentru șefia Parchetului european, că "există prezumția de vinovăție” și că aceasta trebuia să lămurească acuzațiile care i se aduc, înainte să "acceseze” funcția. Dăncilă a ținut să sublinieze că nu o cunoaște pe fosta șefă a DNA și nu are nicio problemă personală, fiind vorba despre "un principiu pe care îl cerem altora și trebuie să îl cerem tuturor".

Aflată, vineri, la Reșița, Viorica Dăncilă a încercat să explice din nou de ce nu a susținut-o pe Laura Codruța Kovesi pentru funcția de procuror-șef european, ocazie cu care a făcut o nouă gafă.





"După cum știți, nu am susținut-o pe Laura Codruța Kovesi și am spus ceea ce voi sublinia și de această dată - am considerat că în fața legii toți trebuie să fim egali (...) Nu o cunosc, dar o respect, nu am nicio problemă personală, este un principiu pe care îl cerem altora și trebuie să îl cerem tuturor. Atâta timp cât dosarul are atâtea acuzații pe care trebuie să le explice, am considerat că este bine întâi să își clarifice situația în România și pe urmă să acceseze ... să acceadă la această funcție", a declarat Viorica Dăncilă.

Ea a susținut din nou ideea că dacă se va adeveri vreuna dintre acuzațiile care i se aduc Laurei Kovesi, atunci "imaginea României va avea de suferit".

"Îmi mențin punctul de vedere. Nu știu ce va face doamna Kovesi în viitor, dar eu cred că atunci când cerem unui cetățean să aducă lămuriri în legătură cu anumite acuzații, acest principiu trebuie să se aplice tuturor. Am vorbit despre un prejudiciu de imagine. (...) Există prezumția de vinovăție, nu vreau să se înțeleagă că o acuz de ceva pe doamna Kovesi, că vreau să mă implic în justiție. Cred că justiția trebuie să fie independentă, dar dacă se adeverește una din acuzații, atunci este clar că imaginea României va avea de suferit”, a adăugat Dăncilă.





