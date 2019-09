Fosta conducere a Academiei de Poliție „Alexandru Ioan Cuza”, trimisă în judecată pentru instigare la șantaj, în cazul jurnalistei Emilia Șercan

Fostul rector al Academiei de Poliție, Adrian Iacob, și fostul prorector al instituției, Mihail Marcoci, au fost trimiși în judecată sub control judiciar pentru instigare la șantaj, în cazul jurnalistei Emilia Șercan.

”La sfârșitul lunii martie – începutul lunii aprilie 2019, inculpații Iacob Adrian și Marcoci Petrică-Mihail, în calitate de rector, respectiv prorector al Academiei de Poliție „Alexandru Ioan Cuza”, l-au determinat pe inculpatul Bărbulescu Gheorghe Adrian să transmită unei persoane, jurnalist de investigație – persoană vătămată, mesaje de amenințare pentru a o constrânge să înceteze investigațiile jurnalistice care vizau suspiciunile de plagiat din cadrul academiei, urmărind astfel eliminarea riscurilor pentru cariera lor profesională”, arată rechizitoriul DNA.

Aceste demersuri au fost determinate de faptul că, în perioada menționată, persoana vătămată a publicat mai multe articole care vizau în mod direct activitatea Academiei de Poliție, care ar fi putut avea consecințe semnificative asupra carierei și reputației celor doi inculpați”, mai arată rechizitoriul DNA.

Dosarul a fost trimis spre judecare Curții de Apel București, cu propunere de a se menține măsurile preventive dispuse în cauză.

Față de inculpatul Bărbulescu Gheorghe-Adrian, procurorii anticorupție au dispus disjungerii cauzei în vederea încheierii unui acord ca urmare a recunoașterii vinovăției.

Procurorii DNA au anunțat că au dispus trimiterea în judecată, sub control judiciar, a inculpaților Iacob Adrian (la data faptei chestor de poliție și rector al Academiei de Poliție „Alexandru Ioan Cuza”) și Marcoci Petrică-Mihail (la data faptei comisar șef de poliție și prorector al Academiei de Poliție „Alexandru Ioan Cuza”), fiecare sub aspectul săvârșirii infracțiunii de instigare la șantaj.Potrivit procurorilor, Iacob Adrian și Marcoci Petrică-Mihail i-au cerut lui Bărbulescu Gheorghe Adrian, profitând de ascendentul pe care li-l dădeau relația de subordonare funcțională, diferența de vârstă și de grad profesional, precum și de recunoștința acestuia pentru că după absolvire fusese menținut în cadrul academiei, să achiziționeze mai multe aparate de telefon second hand și cartele preplătite pentru a transmite mesaje de amenințare persoanei vătămate.”Concomitent, cei doi instigatori i-au promis polițistului care a trimis efectiv mesajele de amenințare că îi vor asigura protecția pentru a nu fi tras la răspundere penală și i-au adresat încurajări pentru a-i întări rezoluția infracțională pe parcursul săvârșirii faptelor. Solicitări similare au fost transmise de inculpați unui alt ofițer debutant din cadrul academiei, care însă nu le-a dat curs.Potrivit procurorilor, după trimiterea mesajelor de amenințare, inculpații au avut mai multe convorbiri cu autorul faptei, folosind aplicații telefonice criptate sau prin intermediari, prilej cu care i-au cerut să șteargă toate schimburile anterioare de mesaje, i-au indicat ce să declare organelor de urmărire penală și l-au asigurat că va primi o pedeapsă ușoară, precum și că va fi menținut în cadrul academiei chiar în situația unei condamnări.Jurnalista Emilia Șercan a scris, miercuri, pe Facebook , că după ce dosarul va ajunge la instanță va putea vorbi public despre această poveste, ”despre implicațiile și ramnificațiile ei”, subliniind că abia așteaptă să facă acest lucru.Procurorii DNA au anunțat pe 23 mai că au dispus începerea urmăririi penale și i-au plasat sub control judiciar pentru 60 de zile pe Adrian Iacob, rectorul Academiei de Poliție „Alexandru Ioan Cuza” și Petrică-Mihail Marcoci, prorectorul Academiei, pentru instigare la șantaj. Cel instigat la șantaj ar fi fost ofițerul de poliție Adrian Bărbulescu.Emilia Șercan a anunțat pe 17 aprilie, pe Facebook, faptul că a primit amenințări cu moartea. Șercan, cea care în ultimii ani și-a făcut un renume din anchetele privind plagiatele în rândul înalților demnitari și al conducerii unor instituții de invățământ, cel mai recent la Academia de Poliție, scrie: "Conținutul mesajului sugerează că amenințarea este legată de subiectele la care lucrez acum."