AEP a cumpărat o cabină de duș pentru șeful instituției. Buică: E posibil să am nevoie. Am stat și 24 de ore la serviciu

„Cădiță de duș acril Kyros cu sifon și ventil, cabină de duș Thera 2, profil crom, geam sablat, baterie spălător/cadă, cu furtun și telefon duș”, la prețul de 1.521,01 lei fără TVA, echivalentul a 321,61 de euro, furnizată de ROMSTAL IMEX S.R.L., potrivit anunțului publica în SEAP.Președintele AEP Constantin Buică a afirmat că instalarea unei astfel de cabine era prevăzută în trecut, iar acum se desfășoară o etapă de reabilitare a cabinetului șefului Autorității.„Cabinetul președintelui încă din trecut a fost prevăzut cu instalarea unei cabine de duș la baia de serviciu a președintelui Autorității, care are nivel de ministru, și în această perioadă se desfășoară o etapă de reabilitare a cabinetului - la ferestre, la toate celelalte, podea, toate lucrurile din cabinet și la discuțiile pe care le-am avut s-a stabilit să se monteze acea cabină”, a declarat Constantin Buică, la Digi 24.Acesta a spus că era necesară cumpărarea unei cabine de duș, având în vedere că petrece mult timp în instituție. Buică a motivat că nu se poate duce „neîngrijit” și să reprezinte AEP în diverse locuri.„Am dat ok-ul, acordul pentru a fi achiziționată o astfel de cabină deoarece spațiul era prevăzut pentru așa ceva. Să știți că eu sunt un om care lucrez alături de colegii mei până seara târziu și e posibil așa cum am avut nevoie și ca secretar general de cabina de duș pentru că am stat și 24 de ore la serviciu. Și acum sunt convins că va fi momentul, la un moment dat, să folosesc această cabină astfel încât să pot să merg la o altă instituție sau la o alta. Îngrijit, să nu fiu neîngrijit când plec mai departe și reprezint instituția. Există orice motivare și motivație cred eu așa cum au stabilit specialiștii la momentul respectiv ca să existe acea cabină”, a conchis Buică.