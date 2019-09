De ce protestează sindicaliștii din domeniul feroviar

"Azi protestează mecanicii de locomotivă, dar protestează şi mulţi alţi salariaţi ai căii ferate, membri din şase federaţii sindicale feroviare. Principalele revendicări sunt: prima şi cea mai importantă Legea privind statutul personalului feroviar, care astăzi se află în plenul Senatului - a trecut de Comisiile de muncă şi transporturi - unde s-a refuzat practic cererea de reexaminare a statutului personalului feroviar, adică s-a respins, şi sperăm ca astăzi să se întâmple acelaşi lucru. Noi protestăm pentru a urgenta practic trecerea prin Parlament a respingerii cererii de examinare a Legii privind statutul personalului feroviar şi a promulgării ei de către preşedintele României. Protestăm, de asemenea, pentru a avea o strategie de resurse umane", a declarat Maxim Rodrigo, preşedintele Federaţiei Sindicatelor Transportatorilor Feroviari din România (FSTFR).De asemenea, sindicaliştii reclamă lipsa de investiţii în material rulant şi subcompensarea companiei CFR Călători, afirmând că ar putea avea loc şi o grevă tehnică."Protestăm faţă de faptul că, din 2011 şi până în prezent, nu s-a mai investit nimic în materialul rulant al CFR Călători, deşi statul român este acţionar unic la CFR Călători şi trebuia să investească la fel ca toate ţările din Uniunea Europeană, în fiecare an, pentru material rulant nou. Deci, nu s-a mai cumpărat niciun automotor, nicio ramă electrică nouă, absolut nimic, deşi ni se promite. S-a constituit şi Autoritatea de Reformă Feroviară - ARF - în ideea de a asigura material rulant operatorilor de transport feroviar de călători, de stat şi privaţi. Dar... licitaţia e lansată, după trei ani de zile s-a lansat licitaţia, ne tot minte şi ne tot amână, ne tot spune că o să avem 80 de rame electrice noi, pe fonduri europene.”Noi am spus că necesarul era de 500 de rame electrice noi pentru toţi operatorii feroviari de transport călători din România, dar nici măcar aceste 80 de rame electrice noi nu vin. Acest ARF constituit pentru a aduce material rulant nou şi pentru a acorda compensarea necesară nici de acest lucru nu se ocupă, iar CFR Călători este subcompensat în continuare", a mai afirmat Rodrigo.Liderul de sindicat a subliniat că această lipsă de material rulant duce la scăderi de venituri şi la reducerea cotei de piaţă. În plus, a atras el atenţia, deşi compania nu are suficiente locomotive, cele care sunt bune se închiriază operatorilor privaţi."Este clar că e vorba de (lipsă de - n. r.) competitivitate, e vorba de faptul că CFR Călători pierde un venit însemnat, scade şi cota de piaţă, se anulează nejustificat trenuri de călători din lipsă de material rulant şi din lipsă de personal, cum s-a întâmplat şi anul acesta în plin sezon, trenurile de sâmbăta şi duminica, pentru a face economie, ceea ce este anormal. CFR Călători este un operator de transport feroviar de stat, care de la înfiinţare şi până în prezent a avut rolul de a transporta călătorii din România şi trebuie să aibă acest rol în continuare, nu trebuie ca, în urma subcompensării, să fie nevoiţi să anuleze trenuri de călători şi să piardă venituri. Inexplicabil, avem locomotive insuficiente, totuşi locomotivele bune se închiriază la operatorii privaţi din cauza subcompensării CFR Călători şi a lipsei de bani, dar CFR Călători nu are locomotive suficiente la trenuri. Cele cu care iese sunt vechi, insuficiente şi sunt foarte uzate", a susţinut el.Rodrigo a atras atenţia asupra faptului că locomotivele au durata de exploatare depăşită, în condiţiile în care media lor de vârstă este de 49 de ani, iar ele sunt făcute să funcţioneze 18-20 de ani, conform legislaţiei din România."Media de vârstă la locomotive este de 49 de ani, dar avem şi unele vechi de 86 de ani, deci, locomotivele au durata de exploatare evident depăşită. Ele sunt făcute să funcţioneze 18-20 de ani conform legislaţiei din România, dar în momentul în care se fac revizii mari, reparaţii capitale, se mai prelungeşte durata de exploatare cu încă 18-20 de ani. Totuşi, din 1.088 de rame, automotoare şi locomotive la CFR Călători, 598 sunt defecte şi scadente la reviziile mari. Asta spunem: nu s-a investit nici în material rulant nou, nici măcar pe fonduri europene prin ARF, dar nici nu s-au reparat cele existente. Mai mult de jumătate sunt defecte şi sunt scadente la reviziile mari şi, de asemenea, nici măcar nu s-au modernizat dintre cele care există. Este inadmisibil în condiţiile în care statul român este acţionar unic", a arătat el.Întrebat dacă sindicaliştii au intenţia de a merge până la oprirea lucrului, liderul FSTFR a menţionat greva tehnică."La sfârşitul celor opt zile de protest pe care le avem, mecanicii de locomotivă mi-au comunicat că, dacă sunt nemulţumiţi, vor respecta instrucţiunile întocmai şi nu numai mecanicii, ci şi şefii de tren, conductorii, ceea ce înseamnă acea grevă tehnică de care vorbim. Dacă se respectă instrucţiunile în vigoare, practic, nu vor mai ieşi din depouri, remize decât locomotivele care sunt complete. Mecanicii de locomotivă au în instrucţie prevăzut să nu se iasă din depouri cu ştergătoare lipsă, oglindă retrovizoare lipsă, cu scaune defecte, fără becuri de iluminat în sala maşinii şi în exterior, de semnalizare, deci fără lucrurile elementare. Totuşi, acum s-au descompletat cele 598 de locomotive care sunt defecte şi cu reviziile mari - s-au luat de pe ele şi s-a completat pe locomotivele existente pentru a putea circula - dar acum nu mai au ce să descompleteze. În aceste condiţii, vom fi nevoiţi să respectăm instrucţiunile în vigoare. Şi, din cauza faptului că CFR Călători este subcompensată, nu are bani suficienţi, nu sunt deblocaţi cei 100 de milioane de lei pe care îi are aprobaţi în BVC pentru achiziţia de piese de schimb la locomotive, în aceste condiţii există şi această posibilitate", a adăugat acesta.Totodată, sindicaliştii au cerut reunificarea celor trei companii feroviare de stat, respectiv CFR SA, CFR Călători şi CFR Marfă."Una dintre solicitările noastre este şi cea de holding la calea ferată, respectiv reunificarea celor trei companii. De exemplu, una dintre măsurile luate de conducerea CFR Călători este de a muta personalul TESA din Regionala Bucureşti în Depoul de locomotive Bucureşti Călători pentru a nu mai plăti chirie la CFR SA, care este tot o unitate de stat. Este ceva anormal să plătească chirie o unitate de stat la cealaltă unitate de stat în clădirile Căii Ferate. Pentru a elimina astfel de situaţii, cerem să se facă holding la calea ferată. Se dezorganizează tot CFR Călători pentru a încerca să facă o economie şi o aşa-zisă eficientizare care de fapt este o dezorganizare a societăţii", a mai spus Maxim Rodrigo.