Ai, n-ai, dai. Începerea școlii în „învățământul gratuit românesc” m-a costat un salariu mediu pe economie

Nouă din zece copii încep școala cu haine și rechizite noi

Afterschool. Alți bani, altă distracție

Trebuie să dai bani și când deschizi WhatsApp-ul

Învățământul este gratuit în România, scrie în Legea Educației, dar orice început de școală e o veritabilă gaură în buget. De la haine noi, rechizite, afterschool și celebrul fond al clasei (pe care toți îl înjură, dar toți îl plătesc), trebuie să bagi adânc mâna în buzunar. Anul ăsta, de exemplu, pentru doi copii dați la școală eu am cheltuit un salariu mediu pe economie.Nu am stat niciodată să calculez cât mă costă începerea școlii, până nu am văzut acest studiu care arată că românii cheltuiesc în medie 1740 de lei pentru acest eveniment. Cu ocazia asta am făcut și eu socoteală și mi-a ieșit pentru cei doi copii ai mei – fata în clasa întâi și băiatul în clasa a VI-a – ambii elevi la aceeași școală generală din București, am cheltuit suma de 3.100 de lei.Studiul invocat mai sus spune că nouă din zece copii își cumpără haine și rechizite noi la începerea școlii. În ceea ce privește hainele, am noroc că școala la care învață copiii mei nu impune uniformă în adevăratul sens al cuvântului, cu vestă, cravată și sacou la băieți. Cere doar o ținută decentă, la băieți – pantalon închis la culoare și tricou sau cămașă albă, iar la fete – fustă (pantalon) de culoare închisă și, de asemenea, cămașă sau tricou alb în partea de sus. Fără cravată inscripționată cu numele școlii și alte chestii inutile.Am să fac calculele pentru un copil (băiatul), iar la final o să înmulțesc cu doi pentru că prețurile sunt aproximativ egale. Pe încălțămine am dat 200 de lei: 100 de lei pe adidași și încă 100 de lei pe o pereche de pantofi, pentru că atunci când plouă nu poate să intre în sala de sport cu adidașii de pe stradă. Două perechi de pantaloni – 180 de lei (90 de lei bucata). Tricouri și cămăși – cinci bucăți, câte una pentru fiecare zi a săptămânii, m-au costat 200 de lei. Lenjeria intimă și șosetele nu le mai pun, că le aveam cumpărate deja. Înmulțit cu doi, hainele m-au costat 1160 de lei.La capitolul, lista e lungă cât o zi de post.Precizez că nu am cumpărat caiete pentru tot anul școlar, că asta ar fi însemnat probabil să fac împrumut la bancă. Am luat doar prima tranșă, adică un caiet pentru fiecare obiect, să ajungă vreo două-trei luni. În total, pentru ambii copii, am cumpărat zece caiete studențești format A4, de 80 de file, la șase lei bucata, pe care am dat 60 de lei, zece caiete mici (română și matematică), format A5, tot de 80 de file, la patru lei bucata – 40 de lei.Dar este nevoie și de coperte, atât la caiete cât și la cărți. Am luat 18 coperte pentru cărți (4 lei bucata) și 18 pentru caiete (1,5 lei bucata). Asta înseamnă 99 de lei. Caietele și copertele m-au ajuns 199 de lei. Pe 30 de rezerve pentru pilot sau stilou am dat 15 lei, iar două blocuri de desen, unul mare (A3) și unul mic (A5), m-au costat 20 de lei. Două stilouri – 40 de lei. Am luat și pixuri Pilot – 15 lei. Pe raft, mai la dreapta, am văzut un pachet glam stilou cu pic Corry și șase rezerve cerneală, la 59 de lei. Nu, mulțumesc, am zis în gând, că nu sunt frate cu Țiriac senior.Încerc să scurtez pomelnicul, că așa pot să o țin până dimineață cu lista de rechizite.Am să mai amintesc de cele două penare neechipate, pentru că am vrut să pot alege cariocile și creioanele, pe care am dat 110 lei (55 de lei bucata). Înainte de a face calculul total, am zis să nu uit de acuarele – două seturi Guașe cu 6 culori, la 32 de lei bucata. Am văzut și mai ieftine, la tuburi cu 12 culori - preț 19 lei, dar mi-am adus aminte că anul trecut „domnul de desen” a spus că nu sunt bune și a trebuit să cumpăr altele.Era să uit: anul acesta am achiziționat un singur ghiozdan, doar pentru fată, la 150 de lei bucata, căci băiatului îi rămăsese bun cel de anul trecut. Am mai cumpărat și alte chestii, cam de 100 de lei, dar nu am să le mai amintesc aici. În total, rechizitele pentru cei doi copii ai mei m-au costat anul acesta 724 de lei. Fără manuale, care au fost primite gratis de la școală, chiar din prima zi de cursuri. Dacă adaug și banii dați pe haine ajung la suma de 1884 de lei. Rotunjit – 1900 de lei.Însă, greul abia acum începe, pentru că fata trebuie dată la afterschool. E greu când nu ai bunici lângă tine care să meargă zilnic la școală ca să ia copilul, la ora 12.00, să îl aducă acasă, să îi dea să mănânce și să aibă grijă de el până vin părinții de la serviciu. Există oferte cu duiumul pentru programul afterschool. Dacă ești bugetar și ai posibilitatea să rupi ușile la ora 15.30 sau chiar mai devreme, poți să îți lași copilul la program scurt, până la ora 16. Te va costa aproximativ 800 de lei lunar. Însă, dacă nu ai cum să ajungi mai devreme de ora 18 sau chiar 19, programul afterschool te va costa cel puțin 1000 de lei lunar.În funcție de opționale (dans, karate, engleză) suma poate sări la 1200 de lei lunar. Eu am optat pentru varianta cu 1000 de lei. Și doar pentru copilul cel mic, din clasa întâi.Băiatul, fiind clasa a VI-a, trebuie să se descurce singur pentru că bugetul familiei nu permite să îl dăm la „before school”. Trebuie să-și facă singur lecțiile dimineață, să mănânce la prânz, iar la ora 13.00 să ajungă la școală. Cu cheia de gât, cum a umblat generația mea, de +40 de ani. Așadar, începutul anului școlar m-a costat 2 900 de lei, pentru doi copii. Dar urmează și alte cheltuieli.Deja, pe grupurile de WhatsApp din care facem parte, ca părinți, atât la clasa fetei cât și a băiatului, ni s-a comunicat că trebuie să pregătim suma de 100 de lei pentru fondul clasei, banii urmând să fie dați la prima ședință cu părinții, care va avea loc chiar săptămâna aceasta.Știm cu toții că este ilegală perceperea acestor sume la fondul clasei, dar pe de altă parte e ca la nuntă: dacă ai intrat în horă (în colectiv) și faci pașii invers decât joacă toată lumea, în final vei sfârși prin a fi dat afară din horă înainte să apuce să se termine melodia. Da, există varianta să faci scandal, să vii cu citate din legi, să refuzi să contribui la fondul clasei, să faci reclamații, eventual să mergi și la Inspectoratul Școlar. Dar apoi te gândești că vrei ca băiatul (fata) ta să stea în acel colectiv încă trei-patru ani până termină ciclul primar sau gimnaziul.Și așa am ajuns la suma totală de 3100 de lei. O fi mult, o fi puțin, nu știu ce să spun. Mă gândesc doar că în România, conform datelor INS, salariul mediu pe economie este 3119 lei. Problema e că o bună parte din părinții din România nu câștigă acești bani. Pentru ei cum o fi începerea școlii în ceea ce se cheamă „învățământul gratuit de stat”?