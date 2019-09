Judecătoria Sector 4 decide miercuri dacă aprobă eliberarea condiționată a lui Cristian Borcea

Magistrații Judecătoriei Sectorului 4 urmează să decidă miercuri dacă aprobă sau nu solicitarea de eliberare condiționată depusă de fostul finanțator al echipei Dinamo București, Cristian Borcea. Decizia nu va fi definitivă, transmite Mediafax.





Cristian Borcea a declarat, marți, în fața instanței care judecă eliberarea lui condiționată, că a muncit tot timpul și a participat la toate cursurile, programele și activitățile la care s-a putut, chiar și când era în carantină, și îi roagă pe judecători să aprobe eliberarea sa.





„Am participat în cinci luni de la amânarea cauzei în fiecare zi la cursuri, programe, unele nu au fost creditate, dovadă că nu am mers după câștig, nu puteam la mai multe, am maxim una pe lună, și la muncă și activitate nu aveam cum. Am fost vizitat de cei 9 copii în penitenciar. Am ținut legătura cu familia. Mi s-a spus că îndeplinesc condiții, am achitat toate prejudiciile, plus peste două milioane de euro penalități”, a spus Cristian Borcea, fostul finanțator de la Dinamo București.





Borcea i-a rugat pe judecători să aprobe eliberarea condiționată, pentru că a muncit non stop. „Din carantină am muncit non stop, nu știu ce să mai fac să obțin eliberarea, vă rog mult să fiți de acord cu eliberarea”, a mai spus Borcea.





Avocatul lui Cristian Borcea a spus, în fața instanței, că fostul acționar de la Dinamo a depășit cu doi ani fracția pe care trebuia să o ispășească și a muncit pe toată durata efectuării pedepsei, chiar dacă era cunoscut ca fiind cardiac și chiar operat pe cord deschis.





Potrivit avocatului, Cristian Borcea a dat dovadă de îndreptare, pentru că nu a fost niciodată sancționat și a fost recompensat lunar gradual cu suplimentarea convorbirilor telefonice și online, a primit vizite mai multe și permisii de părăsire a penitenciarului, clientul său respectând programul de revenire în penitenciar. De asemenea, Borcea a fost implicat în toate proiectele social-educative pentru revenirea în societate.





Mai mult, a spus avocatul lui Borcea în fața instanței, au fost plătite toate sumele de bani din prejudiciul dosarului și cheltuielile judiciare la nici două săptămâni după încarcerare.





De cealaltă parte, procurorul a spus, în fața instanței că cererea de eliberare trebuie respinsă, fiind de părere că este o problemă în privința calculului liberelor compensatorii.„Comisia nu a verificat dacă acest cadru s-a făcut la întreaga perioadă a încarcerării sau s-a scăzut numărul zilelor când a stat în libertate. Sesizăm un dublu beneficiu, a avut zile libere ca recompensă, dar numărul zilelor compensatorii a fost stabilit fără să scadă zilele când el a fost în libertate. Este un interes deosebit din partea societății de a percepe în concret faptul că a intervenit reeducarea condamnatului, o dovadă este interesul mass media. Apreciem că condamnatul nu oferă garanția dovezilor de îndreptare și respect față de muncă și normele sociale”, a spus acesta.





De asemenea, potrivit procurorului, în urma reîncarcerării lui Borcea, nu se îndeplinesc condiții de eliberare, acesta fiind de părere că trebuiau evidențiate aspecte noi care să ducă la concluzia că „stăruința în muncă și reeducare, timpul petrecut în spatele gratiilor nu reprezintă perioada relevantă”.





După ce toți cei implicați au fost ascultați, instanța s-a retras și a anunțat că decizia în privința fostului finanțator de la Dinamo București va fi anunțată miercuri, 11 septembrie.





Cristian Borcea a mai avut o cerere de eliberare în luna mai, însă Tribunalul București a respins-o.