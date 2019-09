„Din mila lui Dumnezeu și cu sprijinul Vioricăi Dăncilă”. Placă omagială pentru liderii PSD pe o școală din Maramureș / Zetea: E inițiativa privată a primarului

„Din mila lui Dumnezeu s-a reabilitat în orașul Dragomirești Scoala Gim. „Liviu Rebreanu” între ani 2017-2019 cu sprijinul Guvernului României, prim-ministru fiind doamna Viorica Dăncilă. Lucrările au fost executate de SC Forean Trust, directorul școlii fiind Pr. Prof. Dănuț Iuga. Inaugurarea a avut loc în fața mulțimii de elevi, profesori, preoți și consilieri locali, având în frunte pe președintele Cons. Jud. Maramureș Gabriel V. Zetea”, semnează primarul din Dragomirești, Vasile Țiplea, pe placa omagială „Pro Memoria”.Președintele Consiliului Județean Maramureș și al filialei județene a PSD, Gabriel Zetea, susține că inițiativa amplasării unei astfel de plăcuțe i-a aparținut primarului din Dragomirești, care a dorit astfel să își prezinte punctul lui de vedere."Nu eu am făcut placuța, nici nu am știut de existenta ei. Eu am crezut că va sta într-o zonă privată și i-am cerut să o mute. Mi-a spus că aceasta plăcuță va fi relocată. Este o inițiativă privată a domnului primar. (...) Nu ține nici de Consiliul Județean și nici de premier această dorință a unui simplu primar", a declarat pentru Dig i24 șeful CJ Maramureș.Potrivit educatieprivata.ro , directorul școlii din Dragomirești spune și el că este străin de această inițiativă. "Nu a fost ideea școlii. În niciun caz. Nu am alte detalii. Nu știu ce este întrebarea dumneavoastră. (...) Noi folosim doar utilitățile, nu administrăm clădirea școlii, a declarat educatieprivata.ro directorul școlii. Întrebat dacă reprezentanții școlii au fost anunțați că urmează să fie instalată această plăcuță, directorul școlii a răspuns că nu are aviz din partea școlii. Tot el spune că nici nu le-a fost cerut, de altfel, un aviz.