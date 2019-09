[P] Wantsome lansează Academia Prietenoasă de IT în București

Acum 2 ani, Wantsome a pornit la drum cu scopul de a sprijini comunitatea IT din Iași. S-a poziționat ca Academia Prietenoasă de IT care oferă oportunitatea reconversiei profesionale. Parcursul de până acum este reprezentat de: 18 cursuri ținute de peste 30 de traineri cu experiență în industria IT, drag de oameni și mentorat,de absolvenți, dintre care 44,4 % femei și. Wantsome își dorește să ducă mai departe, în alte orașe ale României, ceea ce a început la Iași. Bucureștiul a fost ales ca oraș următor din prisma faptului că oamenii au cerut direct acest lucru, dar și pentru că, deși cu potențial, comunitatea IT bucureșteană încă nu atinge nivelul comunităților din alte astfel de centre ale lumii.Trainerii Wantsome București vor fi Daniela Burghelea și Ion Macari. Daniela are peste 10 ani de experiență în Testare și este Team Leader al echipei de Tehnical Analiști la Sparkware Technologies. Ion este Software Test Engineer la Mambu și trainer Wantsome încă de la începuturi. Are o experiență de peste 10 ani atât în testare automată, cât și în cea manuală, dar și în management de proiect.Wantsome este mai mult decât o școală de IT. Este Academia Prietenoasă de IT din Iași cu practică pe bune, informații de la zero și programe adaptate continuu la cerințele reale și actuale ale angajatorilor din IT. Funcționează ca un liant între companiile de IT și oamenii care urmăresc o reconversie profesională în domeniu, consolidând astfel comunitatea de learning și specialiști în IT.Calendarul cursurilor Wantsome Iași & București: