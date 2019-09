Daea, la Liceul Tehnologic din Dâmbovița care poartă numele tatălui fostului premier Adrian Năstasr: Aveţi nevoie de ateliere moderne pentru a nu rămâne în incultură tehnologică

Ministrul Agriculturii, Petre Daea, le-a transmis luni elevilor unui licei tehnologic că este nevoie ca atelierele să fie modernizate "pentru a nu rămâne în incultură tehnologică". Daea a participat la deschiderea anului şcolar la Liceul Tehnologic "Marin Grigore Năstase" de la Tărtăşeşti, judeţul Dâmboviţa. Unitatea de învăţământ poartă numele tatălui fostului premier Adrian Năstase.





Ministrul Agriculturii le-a spus elevilor că le trebuie ateliere în care să învăţe și să se conecteze cu realitatea tehnologică, "pentru a nu rămâne în condamnare tehnică, în incultură tehnică". "Pentru că astăzi, vorbim despre grapa cu colţi reglabili?! Te uiţi pe teren şi vezi că avem combine, utilaje, care se conduc de la distanţă. Şi aceşti elevi, mâine studenţi sau oameni de afaceri sau lucrători în agricultura performantă, trebuie să aibă îndemânarea şi instrucţia cuvenită pentru a se compatibiliza cu condiţiile din agricultură", a afirmat Daea, citat de Agerpres.





Ministrul a mai spus că liceele cu profil agricol trebuie să intre într-un program investiţional: "Ministerul Agriculturii are obligaţia, în baza normelor juridice stabilite, să se ocupe de liceele agricole ale ţării, acelea care au mai rămas, din nefericire puţine. În urma unui ordin comun, semnat de ministerele Educaţiei şi Agriculturii, ca cele 58 de licee să intre într-un program investiţional".





Daea le-a vorbit elevilor despre necesitatea unei pregătiri adecvate tehnologiei actuale.





"Elevii de aici care doresc să ştie, să cunoască, să mânuiască instrumentele cunoaşterii, fie ele tehnice sau altfel, stăteam şi mă gândeam, ascultându-vă pe dumneavoastră şi interpretând cu ochii minţii ce poate prinde un om într-o secvenţă a existenţei sale: aveţi această posibilitate aici? Răspunsul meu este că nu pe deplin, că v-am văzut atelierul, nu aveţi dotarea necesară. Astăzi este un decalaj între dotarea tehnică din agricultură şi industria alimentară şi dotarea unităţilor de învăţământ, care creează o ruptură în actul cunoaşterii, motiv pentru care puteţi înţelege foarte uşor, rapid, de ce a apărut această lege extrem de importantă pentru acest sector formidabil al ţării. Agricultura Ţării Româneşti este diferită acum cu mult şi superioară faţă de agricultura Ţării Româneşti cu câţiva ani în urmă", a spus Daea.





Ministrul a subliniat că s-au făcut demersuri pentru realizarea în următorii ani a unui program investiţional care să cuprindă liceele tehnologice.





"Am avut colective de la Ministerul Agriculturii împreună cu cei de la Ministerul Educaţiei dându-le ca sarcină izvorâtă din actul normativ de care v-am vorbit, Legea 57 şi din ordinul comun, să inventarieze la faţa locului care este baza materială de care dispun cele 58 de licee tehnologice din România în aşa fel încât să facem programe de investiţii pentru următorii ani. Am această secvenţă, astăzi şi vizuală, pentru că am putut vedea la faţa locului. Este nevoie de a construi", a spus Daea.





