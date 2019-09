Ieșean arestat după ce și-a agresat sexual copiii, i-a bătut, înfometat și obligat să fumeze și să bea alcool / Copiii au între 1 și 11 ani

Un bărbat din Iași a fost arestat, fiind acuzat că și-a agresat sexual copiii, sub amenințarea cuțitului, i-a bătut, înfometat și i-a obligat să fumeze și să bea alcool. Cel mai mic dintre copii are 1 an, iar cel mai mare, 11 ani. De asemenea, el este acuzat că, sub amenințarea cuțitului, și-a violat soția, în prezența copilului de 1 an.

Potrivit unui comunicat de presă transmis vineri de Parchetul Tribunalului Iași, Judecătoria Iași a emis mandat de arestare preventivă pentru un bărbat căsătorit, tată a 7 copii, acuzat de viol, agresiune sexuală şi rele tratamente aplicate minorului.

Astfel, într-o noapte de la sfârşitul lunii iulie, pe fondul consumului excesiv de alcool, bărbatul şi-a trezit soţia, pe care a obligat-o să meargă în camera de la mansardă, împreună cu fiul lor în vârstă de un an şi, cu toate că a refuzat, a obligat-o să întreţină raporturi sexuale, ameninţând-o că o taie cu cuţitul pe care-l avea la îndemână.

Din toamna anului 2018 și până în luna iulie, fără a se putea stabili data exactă a fiecărei fapte, bărbatul și-a agresat sexual cinci dintre copii - 4 băieți cu vârste de 4, 6, 10 și 11 ani și o fetiță de 8 ani.

De la naşterea fiecăruia dintre cei 7 copii, dar mai ales din toamna anului 2018 până în luna iulie, în mod repetat, bărbatul i-a lovit, înjurat, insultat, înfometat, i-a obligat pe rând să fumeze şi să consume băuturi alcoolice, i-a ameninţat cu cuţitul, "şi-a exhibat comportamentul sexual aberant" și nu le-a asigurat condiţiile de trai necesare şi nici educaţia corespunzătoare, afirmă procurorii ieșeni.





De asemenea, bărbatul și-a violat în repetate rânduri soția, uneori sub amenințarea cuţitului, în prezenţa celor 7 copii.

Procurorii mai spun că bărbatul a fost supus unei expertize medico-legale psihiatrice, stabilindu-se că a avut discernământ în momentul comiterii faptelor.