Godină, după ce Lucian Rădulescu a fost filmat înjurând un polițist: Șefii de la IPJ Prahova i se adresau consilierului deputatului PSD Laura Moagher cu ”Lucică”, dar iau tare un agent ”cu o singură tresă”

Marian Godină a scris, joi, pe Facebook că Biroul Control Intern de la IPJ Prahova face verificări pentru a afla cum a ajuns filmarea cu Lucian Rădulescu, consilierul deputatului PSD Laura Moagher, înjurând un echipaj de poliţie, în spațiul online. Potrivit lui Godină, ofițerul care conduce verificările i-a spus colegului polițistului care a filmat că ”poate vrea să fie audiat cu "întrebare și răspuns"”, însă când Rădulescu venea pe la inspectorat să dea declarații toți șefii i se adresau cu ”Lucică”.

„Biroul Control Intern face verificări pentru a afla cum a ajuns filmarea de ieri în spațiul online. Un ofițer de acolo, probabil mai zelos el așa de fel, îl audiază pe colegul polițistului care a filmat ieri și, văzându-l agent cu o singură tresă, îl ia tare și îi spune că poate vrea să fie audiat cu "întrebare și răspuns". Domnule ofițer, nu știu dacă ați avut vreodată ocazia să audiați un infractor. Dar dacă ați avea, sunt sigur că ăluia nu ați avea curaj să-i vorbiți pe asemenea ton. Probabil că v-ar trimite să-i aduceți apă și mâncare. Dar e mai ușor să audiați polițiști, așa-i? Ei sunt cuminți și politicoși, iar dacă mai sunt și la început de carieră, aveți și mai mult curaj. Tare aș vrea să mă audiați și pe mine, așa pe model "întrebare și răspuns". Să vedeți ce răspunsuri încuietoare v-aș da. Sunt tare curios cum v-ați permite să-mi vorbiți”, a scris Godină pe pagina sa de Facebook.

Godină a relatat de asemenea și cum a ajuns filmarea în spațiul online.

”E simplu. Mi-a trimis-o colegul care a realizat-o cu un bodycam cumpărat de el, pentru a se proteja de tot felul de situații. Ieri se temea de influența acelui om, de aceea a vrut ca filmarea să fie mediatizată. Eu am luat filmarea și am postat-o. Să vă explic și ce butoane am apăsat, domnule "anchetator" și "investigator de cazuri complexe"?”, a detaliat Godină.

Acesta a relatat și care era comportamentul șefilor din Inspectoratul Prahova când venea să dea declarații consilierul deputatului PSD Laura Moagher.

”Am auzit că atunci când venea pe la inspectorat să dea declarații într-un dosar, consilierului parlamentar i se adresau șefii de pe acolo cu "Lucică". Mai că nu-mi vine să cred așa ceva!! Oare d-aia își permitea să arunce cu legitimația?

O fi adevărat oare? Faceți niște verificări?”, a încheiat polițistul.