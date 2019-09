Cât costă prima zi de școală

Calculele făcute de HotNews se bazează pe prețurile afișate în supermarketuri și în magazinele care au oferte pentru începutul de an școlar. Astfel, suma pentru pregătirea unui copil pentru școală este de aproximativ 437 de lei, în condițiile în care cumpărăm produsele cu prețul cel mai mic: ghiozdan = 60 de lei, pantofi sau adidași=100 de lei, cămașă albă sau bleu = 32 de lei, pantaloni sau fustă = 50 de lei, hanorac = 42 de lei, tricou = 20 de lei, pantaloni de trening = 26 de lei, caiete= 2x10= 20 de lei, stilou=15 lei, creioane de colorat = 8 lei, penar=40 de lei, coperți pentru cărți = 4x3,5=14 lei, flori= 10 lei.La această sumă mai putem adăuga și caietele auxiliare pentru manuale, culegerile pentru română și matematică și cărțile pentru învățarea limbilor străine. Astfel, dacă luăm cel puțin două caiete și câte o culegere pentru matematică și limba română suma pentru începerea școlii poate ajunge la 500 de lei.***Precizăm că prețurile afișate mai jos sunt cele din supermaketurile care au oferte pentru începutul de an școlar, dar și din librăriile care au cărți școlare.Ghiozdan 60 - 300 leiPantofi – 100 de leiCămasă 32 – 40 leiPantaloni sau fusta – 50 – 80 de leiCaiete - 2 lei- 12 lei bucataPixuri – 1,5 lei -13 leiCreioane de colorat - 8 leiAcuarele - 10 lei sau tempera 20 de leiStilou – 15 lei – 60 de leiPenar – 40 – 90 leiTrusă geometrică- 16 leiCoperți - 2 lei- 3,5 leiTricou – 22 leiHanorac - 42 de leiDresuri - 10 lei (2 perechi)Pantaloni trening - 26 de leiSarafan - 80 de leiFlori - 10-30 de leiCaiet pentru numere și operatii cu numere - 12,5 leiCaiet de scriere și construirea de enunturi- 12,5 leiCulegere de română (clasele primare) – 20 de leiCulegere de compunere școlară (gimnaziu) – 35 de leiCarte de gramatică – 20 de leiReprezentanții părinților spun că suma de 400 de lei o cheltuie părinții din mediul urban. ”Depinde acum de mediul de rezidență al copilului. În mediul rural costurile sunt mai mici în comparație cu mediul urban. Sumele din mediul rural pot ajunge și la jumătate față de cele de la orașe. În plus, cifrele diferă foarte mult de la o familie la alta, în funcție de posibilitățile pe care le are”, a spus Iulian Cristache, președintele Federației Asociațiilor de Părinți din România.