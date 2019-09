Dana Gîrbovan neagă că și-ar fi negociat funcția de ministru al Justiției și susține că sesizarea Inspecției Judiciare în cazul său este lipsită de obiect

”Doamna judecător Andrea Chiș a afirmat repetat că mi-am negociat o funcție politică în executiv. Cum am declarat și public, nu eu am cerut poziția de ministru al Justiției și nu am negociat pentru ea. Propunerea a venit din partea premierului Dăncilă, căreia i-am spus că accept propunerea cu trei condiții: independența deplină, sprijin pentru obiectivele pe care le aveam în vedere și, nu în ultimul rând, ca justiția și propunerea ce mă vizează să nu devină subiect al bătăliei politice” a reacționat Gîrbovan, pe Facebook.





Ea mai critică și inițiativa judecătorului Andrea Chiș privind sesizarea Inspecției Judiciare pentru a verifica dacă nominalizarea unui judecător pentru o funcție în cadrul executivului sau legislativului este sau nu activitate politică în lumina paragrafelor 168 și 169 din Decizia nr. 45/2018 a Curții Constituționale, iar acest lucru ar putea constitui abaterea disciplinară.





”Doamna Chiș s-a întrebat, când a făcut această solicitare, dacă <există vreo diferență atunci când candidezi pentru executiv față de când candidezi pentru legislativ? Eu nu cred că Curtea Constituțională face această diferență>. Curtea Constituțională nu face în realitate o astfel de analiză, de aceea nici nu există o astfel de diferență în cuprinsul deciziei”, scrie Gîrbovan pe pagina sa de Facebook.





Potrivit acesteia, în decizia Curții nu se reține că a accepta să fii propus ca ministru este o activitate „ea însăși politică, așa cum a susținut sau lăsat să se înțeleagă, în mod repetat, doamna judecător Chiș”.





Judecătorul CSM Andrea Chiş a solicitat, marți, la ședința Secției pentru judecători a CSM, sesizarea Inspecţiei Judiciară pentru a vedea dacă președintele UNJR, Dana Gîrbovan, a săvârşit sau nu vreo abatere disciplinară în momentul în care ar fi negociat politic funcția de ministru al Justiției.