VIDEO Ludovic Orban nu renunță la ideea de impozitare a IT-iștilor: Nu mai există astăzi nicio rațiune pentru menținerea acestor facilități

Președintele PNL, Ludovic Orban, își menține ideea că trebuie renunțat la scutirea IT-iștilor de la plata impozitului pe venit, el spunând că această facilitate nu își mai produce efectele pentru care a fost introdusă, în guvernarea Năstase. "După părerea mea, nu mai există astăzi nicio rațiune pentru menținerea acestor facilități", a declarat Orban, marți, la interviurile HotNews.ro LIVE.

Liderul PNL a fost întrebat, la interviurile HotNews.ro, dacă IT-iștii vor fi impozitați în cazul în care PNL va ajunge la guvernare. Ludovic Orban nu renunță la ideea de a-i impozita pe IT-iști, pe care o exprima cu câteva luni în urmă și care a stârnit controverse în spațiul public.





Liderul PNL a declarat, marți, că, din punctul său de vedere, acestă facilitate pentru cei care lucrează în sectorul IT nu se mai justifică.





"Măsura a fost introdusă în guvernarea Năstase, când exista o impozitare progresivă. Ea a avut un anumit afect în primii 2-3 ani. De regulă, o facilitate trebuie dată pe o perioadă de timp limitată și cu obiective foarte bine stabilite și apoi se renunță la această facilitate", a declarat liderul PNL.







Ludovic Orban a spus că această facilitate nu își mai produce efectele pentru care a fost introdusă și că principiul echității fiscale trebuie aplicat în politica fiscală a statului, pentru că este nedrept pentru ceilallți 7 milioane de angajați plătitori de impozit pe venit.







"Eu am văzut evoluția sectorului IT din România pentru perioada 2000-2018, comparativ cu evoluția sectorului din Ungaria sau Polonia, unde nu există nicio facilitate fiscală de acest gen și aproape nu există nici diferență. Ceea ce înseamnă că această facilitate nu își mai produce efectele pentru care a fost introdusă. Oricât de antipatic aș fi unora, nu sunt adeptul unor regimuri fiscale discriminatorii, preferențiale. Există un principiu al echității fiscale, care trebuie aplicat în politica fiscală a scatului. Avem o cotă unică de impozitare de 10%. Acum chiar nu e un cap de țară să plătești acest impozit. Sigur, pot exista alte forme de a facilita activitatea companiilor IT, dar ar fi nedrept față de celelalte 7 milioane de angajati care plătesc impozuit pe venit ca unii ăa nu plătească acest impozit. După părerea mea, nu mai există astăzi nicio rațiune pentru menținerea acestor facilități", a declarat Orban.





El a spus că de această măsură beneficiază foarte multe companii care fac un soi de lohn - produc anumite subcomponente pentru softuri. "Sunt convins că oamenii raționali preferă o exprimare onestă decât minciuni. Suntem deschiși la discuții privind alte formule de susținere a acestui sector. Deocamdată nu vreau să avansez soluții", a mai spus liderul PNL, adăugând că PNL se va consulta cu fiecare sector pentru orice măsură fiscală pe care o va avea în vedere, în cazul în care va ajunge la guvernare.



(De la minutul 48)