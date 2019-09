VIDEO Fundație: Pe lacul Snagov a avut loc cea mai mare deversare de excremente din ultimii 10 ani. Se stie ca nu mai reacționează nimeni

Deversarea a avut loc în zona “Coada Lintii” (dintre Snagov sat și Ghermanesti), arată imaginile realizate de câțiva sportivi care se antrenează pe lac și publicate pe pagina de Facebook ”Snagov C: Natura - Patrimoniu - ZS Fundatia”.



Fundatia Snagov spune despre acest caz că trebuie sesizată ”PTNS Poliția Transporturi Navale Snagov care are jurisdicție pe lac dar si 5m pe mal si care poate legitima si chiar găsi locul deversării. ANANP. Apele Romane. Primaria Snagov (care in UAT si prin legea 215 - chiar au responsabilități pe parte de mediu). Garda de Mediu. Jandarmeria. Toti aceștia având obligații legale clare”.