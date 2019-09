Dana Gârbovan, refuzată de Iohannis pentru funcția de ministru al Justiției, poate reveni în magistratură, a decis CSM / O judecătoare a cerut sesizarea Inspecției Judiciare

​Dana Gîrbovan, care a demisionat din magistratură, apoi a revenit asupra demisiei întrucât nu a fost acceptată de președinte pentru funcția de ministru al Justiției, poate reveni în funcția de judecător, a decis, marți, Secția pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii.





Surse din CSM au declarat pentru HotNews.ro că Secția pentru judecători a aprobat cererea Danei Gîrbovan de renunțare la demisia din magistratură.





În ședință, judecătoarea Andreea Chiș a cerut sesizarea Inspecției Judiciare, care să stabilească dacă judecătoarea Dana Gîrbovan se face vinovată de abatere disciplinară.







"Am cerut să fie sesizată Inspecția Judiciară pentru a stabili dacă a participa într-o procedură de nominalizare pentru legislativ sau executiv se consideră activitate politică. Să spună Inspecția Judiciară dacă este vreo abatere discilpinară de la statut. Dacă nu este o abatere disciplinară, atunci noi să setăm limitele în care un judecător poate comunica cu Executivul sau cu Legislativul pentru a-și asuma o funcție politică. Să punem atunci niște criterii că orice judecător poate stabili legături cu politicul", a declarat judecătoarea Andreea Chiș pentru HotNews.ro.





Dana Gîrbovan își depusese în urmă cu o săptămână demisia din magistratură, ca urmare a nominalizării sale de către PSD pentru funcția de ministru al Justiției. Consiliul Superior al Magistraturii s-a întrunit atunci de urgență și i-a aprobat solicitarea. Gîrbovan a explicat că a decis să facă acest pas pentru ca procedura de numire a sa în funcția de ministru să poată fi inițiată.



Președintele Klaus Iohannis a anunțat, miercurea trecută, că respinge "în integralitate” remanierea propusă de premierul Viorica Dăncilă, pentru că propunerile pe care le-a primit sunt "inacceptabile”.



Ulterior, judecătoarea Dana Gîrbovan și-a retras demisia din magistratură și a cerut Secției pentru judecători a CSM să ia act de retragerea demisiei. Gîrbovan a spus într-o postare pe Facebook că va "răspunde public, punctual, motivelor președintelui, inclusiv aceluia că propunerea ce mă vizează este "total împotriva valorilor democratice", după ce acesta își va motiva în scris și publica hotărârea”.



"Am acceptat această propunere de nominalizare pentru funcția de ministru tehnocrat al justiției urmărind implementarea unor obiective absolut necesare pentru readucerea justiției la normalitate. Am prezentat transparent aceste obiective (...) Jocurile și calculele politice se dovedesc, însă, mai importante decât soluțiile reale pentru justiție, de care să beneficieze cetățenii”, a susținut ea.



Ea a mai scris că propunerea numirii sale a "stârnit ample și vaste comentarii, multă minciună și calomnie, însă nu am gasit nici macar o minimă dezbatere, nici o propunere facute de oameni politici, jurnaliști sau comentatori, care să conțină măcar o singură soluție la problemele din justiție, ce grevează munca a mii de judecători și procurori și afectează milioane de cetățeni”.



"Am spus că omul trebuie să fie repus în centrul interesului statului și al justiției, dar reacțiile din aceste zile au demonstrat, din nou, că românul și nevoia lui pentru dreptate și justiție echitabilă, profesionistă și independentă nu contează. S-a văzut din nou că justiția e importantă ca armă în lupta politică, nu ca instrument esențial pentru apărarea drepturilor fiecărui român”, spunea Gîrbovan.