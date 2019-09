Cum explică Dăncilă propunerea lui Meleșcanu pentru șefia Senatului: Dânsul nu este de acord cu coaliția cu ProRomânia și bineînțeles că susține Guvernul - UPDATE

Premierul Viorica Dăncilă susține că prin decizia de a-l susține din partea PSD pe Teodor Meleșcanu la șefia Senatului a vrut să arate că social-democrații sunt corecți până la capăt, pentru că funcția de președinte al Senatului a aparținut ALDE. Dăncilă a mai susținut că Meleșcanu, care este vicepreședinte ALDE, nu este de acord cu alianța cu partidul lui Victor Ponta și "bineînțeles că susține Guvernul".

"Dânsul nu este de acord cu coaliția cu ProRomânia și bineînțeles că susține Guvernul. Locul (funcția de președinte al Senatului - n.r.) a fost al ALDE și noi am vrut să arătăm că suntem corecți până la capăt. Puteam să avem o propunere din partea PSD, dar am vrut să fim corecți până la capăt. Am discutat cu colegii mei, am discutat azi și la întâlnirea cu președintele Camerei Deputaților. A fost un vot la Senat pentru acest lucru”, a spus Dăncilă.

Despre contrele cu Meleșcanu pe tema rechemării ambasadorului George Maior: Am lămurit și acest lucru

Întrebată despre contrele cu Meleșcanu pe tema rechemării ambasadorului României în SUA, George Maior, Viorica Dăncilă a susținut că a "lămurit și acest lucru".





"Am lămurit și acest lucru. A fost o informare care a venit pe data de 7, 8 (mai-n.r.). Am înțeles că s-a întors din nou la MAE, la mine nu a venit decizia, a venit acel memorandum de informare, dar nu a fost o decizie. Nu a venit pe masa mea o decizie privind rechemarea domnului Maior", a declarat Viorica Dăncilă.





Anterior, fostul ministru Teodor Meleșcanu a declarat că, deși a avut un schimb de replici cu premierul pe acest subiect, trebuie să treacă peste replici.





"Am avut mai multe schimburi de replici cu mai multe persoane, dar trebuie să știm să trecem peste replici care fac de multe ori plăcerea presei și să ne vedem de lucruri care sunt fundamentale pentru mine, cel puțin", a vicepreședintele ALDE, întrebat despre această chestiune, în contextul în care PSD îl susține pentru șefia Senatului.





De asemenea, Meleșcanu a spus că nu retrage ce a spus referitor la faptul că premierul "a rătăcit" documentele.





"Eu nu retrag ce am spus. Dânsa are dreptate, eu am dreptate. E vorba de secretariate și astea mă depășesc chiar și pe mine. Era un memorandum", a mai susținut Meleșcanu.

Viorica Dăncilă a declarat, joi, că nu a primit nicio solicitare de la fostul ministru de Externe Teodor Meleşcanu în privinţa rechemării la Bucureşti a ambasadorului României în SUA, George Maior.

A doua zi, Meleșcanu a ținut să o contrazică și a susținut că i-a trimis încă din 8 mai propunerea de rechemare a ambasadorului George Maior. Mai mult, fostul ministru de Externe afirma că "nu este prima dată când premierul <rătăceşte> documentele pe care nu şi le asumă sau pe care nu doreşte să le respingă".

Sâmbătă, Viorica Dăncilă a susținut că nu a primit nicio decizie de rechemare a ambasadorului României în SUA George Maior, ci doar o informare pe data de 7 sau 8 mai, prin poșta militară, pe care a avizat-o. Ea a afirmat că va semna o propunere de rechemare a ambasadorului Maior dacă ministrul de Externe Ramona Mănescu va trimite un astfel de act.