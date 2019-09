​VIDEO INTERVIU Roberto Pătrăscoiu: ”oricine își face treaba cu pasiune, cu multă responsabilitate și știe că prin ceea ce face el contribuie la schimbarea societății în bine, este un erou”

Material susținut de Uniunea Europeană

​Cu Roberto Pătrășcoiu, Director General al Habitat for Humanity România și erou local în cadrul campaniei EU Protects am discutat și săptămâna trecută despre excluziune socială și nivelul sărăciei relative în România. Astăzi el ne povestește și ne arată într-un video interviu acordat HotNews.ro cum se construiesc casele de care atât de multe familii au nevoie. Tot el ne povestește despre implicarea la nivel global și cum voluntari români construiesc case în țările africane.





Urmărește interviul integral sau citește mai jos povestea lui Roberto.













E un cuvânt mare, erou. Eu aș spune-o altfel. Cred că oricine își face treaba cu pasiune, își face treaba cu multă responsabilitate și știe că prin ceea ce face el contribuie la schimbarea societății în bine, este un erou.





Noi avem o viziune simplă, dar în același timp greu de dus la îndeplinire, atât în România cât și în întreaga lume. Viziunea noastră sună așa: "O lume în care fiecare om, bărbat sau femeie, copil sau adult, are posibilitatea să locuiască decent."





Ca și organizație a societății civile ne confruntăm de foarte multe ori cu problema lipsei de fonduri pentru a ne putea duce la îndeplinire misiunea și proiectele.





Mă bucur foarte mult că această campanie, EU Protects a Comisiei Europene a ales să arate ceea ce face Uniunea Europeană prin poveștile individuale ale unor oameni care fac ceva pentru societatea în care trăiesc.





Despre cercul sărăciei și ce înseamna să ai un "acasă"





România, din păcate, se confruntă cu cea mai mare rată de sărăcie relativă, încă, din Uniunea Europeană. Nu sunt cifre exacte, însă estimările sunt undeva oriunde între trei și cinci milioane de oameni care trăiesc în sărăcie relativă.







E o misiune grea să lupți împotriva acestui concept atât de prezent, dar totuși atât de greu de apucat și anume cercul sărăciei. Noi am ales să facem lucrul ăsta prin a oferi un cămin decent celor care au atâta nevoie de el.













Considerăm că a avea o casă, a avea un "acasă", este cumva fundația de la care pornește totul. Imaginați-vă că o casă reprezintă mai mult decât patru pereți și un acoperiș, este locul în care visurile noastre, ale tuturor, visurile copiilor, prind rădăcini și înfloresc. Este locul în care copiii cresc, este locul în care părinții prind încredere în ei că pot să realizeze ceva mai mult în viață, iar nenumăratele povești de viață ale familiilor parteneri pe care noi le servim arată cu asupra de măsură că o casă, de fapt, odată ce oferă siguranță căminului, contribuie la dezvoltarea holistică a familiei. Copiii ajung să învețe mai bine la școală după ce se bucură de un cămin decent, părinții reușesc să câștige mai bine la locul de muncă, să obțină locuri mai bune de muncă și per total, starea de sănătate a familiei se îmbunătățește și, foarte important, stima de sine a familiei se îmbunătățește.





Începutul în cadrul Habitat for Humanity și conexiunea cu beneficiarii







Sunt alături de Habitat for Humanity de aproape 3 ani. Pe scurt, povestea e destul de prozaică. Am văzut un anunț pe e-jobs de Director Național și am aplicat. După un proces care a durat câteva luni, am luat job-ul.







Timp de 6 ani am lucrat pentru o altă organizație nonguvernamentală care activează la nivel global. Ulterior mi-am luat inima în dinți și am pornit un mic business, i-aș spune în domeniul consultanței de Project Management și de fonduri europene, care a mers bine, dar cumva nu simțeam conexiunea asta cu terenul, cu beneficiarul.







Și, într-o zi, pur și simplu am avut o conversație cu mama mea, exact așa a fost, în care i-am spus că nu mai sunt fericit cu ceea ce fac și ea mi-a spus foarte simplu: "Dacă nu mai ești fericit cu ceea ce faci, renunță!" Și exact sfatul mamei mele l-am urmat. Am renunțat la ceea ce făceam atunci, am renunțat la acel business și la o săptămâna după, am văzut anunțul de job de la Habitat For Humnity, am aplicat și iată-mă aici.







Implicarea autorităților locale și a familiilor beneficiare







Noi, în fiecare proiect pe care îl facem,lucrăm în parteneriat cu autoritățile publice locale. Este foarte important acest lucru pentru că atâta vreme cât Habitat For Humanity servește o nevoie din comunitate, respectiv o nevoie de locuire socială, contăm pe parteneriatul cu autoritatea publică locală astfel încât noi să venim cu fondurile, să mobilizăm fondurile și voluntarii, dar Autoritatea Publică Locală pune la dispoziție terenul, în mod gratuit și de asemenea se angajează să aducă utilitățile la locul proiectului.







Costurile de construire diferă în funcție de materialele de construcție, de locație, de proiect. Undeva, costul nostru mediu este oriunde între 30.000 de euro per casă, până la 50.000 de euro.













Este însă de precizat faptul că în lucrul cu familiile partener, familiile rambursează o mică parte din costul acestei case, am menționat mai devreme suma, ele nu rambursează atât ci rambursează de două sau chiar de trei ori mai puțin decât atât, pe o durată de 20 de ani, fără dobândă, fără profit, iar fondurile care sunt colectate de la familii merg într-un fond rotitor, revolving fund, care se numește Fondul pentru Umanitate, bani pe care organizația îi folosește exclusiv pentru construirea altor case.





Selectarea familiilor







Sunt tot timpul 3 criterii după care noi selectăm familiile. Primul criteriu este acela de urgență a nevoii. Fie că vorbim de condiții de supraaglomerare, respectiv familii care locuiesc mai multe persoane în aceeași cameră sau în condiții de locuințe aflate într-un stadiu de degradare severă, acoperiș prin care curge, mucegai, lipsa luminii naturale, celebra toaletă în fundul curții și așa mai departe. Analizăm urgența nevoii și mergem acolo unde este cea mai mare nevoie.







Servim familiile cu venituri mici. Standardul nostru este acela de a limita venitul maxim al familiei la maxim 60% din venitul mediu la nivel național.







Implicare la nivel național - Big Build







Avem proiecte care acoperă în principal zona de sud a României și zona de est, în Moldova. Pe lângă proiectele de construcție de locuințe, derulăm și proiecte de centre comunitare, de utilitate publică, programe de răspuns la dezastre și programe de advocacy. Construim case în Berceni, lângă Ploiești. De asemenea, în octombrie vom da startul Big Build, între 7 și 11 octombrie vom contrui 10 case în doar 5 zile pentru 10 familii greu afectate de inundații. Casele le-au fost luate de ape, nu acum 1 an, nu acum 2 ani, ci din păcate acum 5 ani.







Acele familii locuiesc în niște containere, fără apă, fără toaletă, fără canalizare, fără căldură. Locuiesc în niște condiții greu de închipuit de cinci ani de zile. Și acolo, în doar cinci zile vom construi aceste case pentru familii.





Implicarea la nivel internațional – Build Solid Ground, proiect finanțat de Uniunea Europeană







Totodată lucrăm în țările cele mai sărace de pe glob, Malawi, Liberia, Zambia, în principal țările africane, dar avem și o intervenție consistentă acolo unde sărăcia este cea mai mare în numere absolute. Cum ar fi în India, unde dezvoltăm programe de avengură.















Ar fi de menționat faptul că acest proiect este finanțat de Comisia Europeană și vorbind și de campania EU Protects, este foarte interesant faptul că puțină lume știe de acest lucru, că Uniunea Europeană nu activează doar în cadrul Europei ci mobilizează fonduri pentru dezvoltarea întregii lumi. Vorbim de miliarde de euro anual, prin Fondurile de Dezvoltare Internațională, care să ducă la combaterea sărăciei pe glob.





Cine se poate implica și cum?





Oricine poate să dea o mâna de ajutor și este foarte simplu. Unu, veniți pe șantier, voluntariați. Cred că o lume se schimbă cu adevărat în momentul în care noi decidem să facem ceva cu mâinile noastre.







Un alt mod de implicare este acela de a dona, de a sprijină cauza. Cauza Habitat For Humanity este sprijinită de zeci de donatori corporate dar și de sute de donatori individuali, care donează mai puțin sau mai mult, dar din puțin cu puțin se face mult și reușim să construim zeci de case și să avem atâtea proiecte în fiecare an.





Și a treia metodă este aceea de a vorbi. Vorbiți! Este ceea ce facem și noi aici. Ducem povestea mai departe. Cu cât ducem povestea mai departe, cu cât mai multă lume află despre ceea ce facem la Habitat For Humanity și despre cum putem într-adevăr să ducem la îndeplinire această misiune, cu atât mai bine cauza poate fi servită, iar puterea cuvântului se transformă pe șantier în puterea faptelor.





