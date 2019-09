VIDEO Conflict între un consilier local PNL și un lider de filială USR din Gorj: "Când ți-oi f.. una în bot"

Liderul filialei USR din localitatea Bălești, județul Gorj, Florin Papuc, a sunat la 112, duminică seară, după ce ar fi fost agresat de un consilier local PNL, în timp ce strângea semnături pentru candidatul la prezidenţiale Dan Barna. Cei doi s-au luat la bătaie după ce consilierul liberal l-ar fi amenințat cu bătaia pe reprezentantul USR: "Când ți-oi f.. una în bot".

Incidentul a avut loc în satul Stolojani, reprezentantul USR susținând, pe Facebook, că a fost atacat de către consilierul local liberal Ion Bălan din localitatea Bălești, după ce i-a reproșat că nu a facut niciun proiect de cand este consilier.

Liderul USR Bălești a sunat la 112, iar la fața locului a venit Poliția. El a postat pe Facebook și un filmuleț cu altercația. "Când ți-oi f.. una în bot", i-ar fi spus consilierul PNL reprezentantului USR. El susține că scandalul ar fi pornit după ce l-ar fi făcut "repetent” pe alesul PNL.





"Strângeam semnături pentru Dan Barna și a venit la mine brusc. M-a lovit peste mână, m-a jignit, m-a amenințat, la față nu m-a lovit, că nu a putut, m-am apărat. Am zis că nu mă pun cu un om de 70 de ani, că nu facem noi scandaluri. De la ce a plecat? Eu în nenumărate rânduri am spus despre dânsul că deține funcția de membru în Consiliul de Administrație, la învățământ, în Bălești, fiind repetent de două ori în școala generală, că și-a angajat fata în primărie când a venit consilier, deși dânsul, cu trei ani în urmă, spunea că angajările în Primăria Bălești se fac pe pile, pe cumetrii, tot el reclama atunci. Acum l-a deranjat. M-a prins aproape de locuința dânsului și a atacat. Mi-au căzut telefonul, ochelarii, mapa cu semnături, pe rând. Am sunat la 112”, a declarat corespondentului Mediafax Florin Papuc, liderul USR Bălești.





Poliția a deschis o anchetă în acest caz.





"Polițiști din Târgu-Jiu au fost sesizați prin apel 112 de către un bărbat de 36 de ani, din comuna Bălești, despre faptul că în cursul aceleiași zile, în timp ce se afla la Bălești, a avut un conflict spontan cu un bărbat de 67 ani, din aceeași localitate, care ar fi exercitat acte de violență asupra sa, iar prin îmbrâncire i-ar fi trântit telefonul mobil de sol, spărgându-i ecranul. În cauză, polițiștii au întocmit dosar penal pentru lovire sau alte violenţe și distrugere”, a precizat Victor Țuhașu, purtătorul de cuvânt al Poliției Gorj.





Biroul Politic Județean Gorj al Partidului Național Liberal a anunțat, luni, că va analiza situația de la Bălești.





"Toți militanții PNL Gorj trebuie să evite astfel de situații și să înțeleagă că sunt candidați sau reprezentanți ai echipelor de campanie ale unor partide politice care vor încerca să ne provoace pentru a se face vizibili. Liderul USR Bălești, implicat în acest incident, este recunoscut în comunitate ca fiind o persoană conflictuală, care a avut acest gen de comportamente și în perioadele în care a activat la alte partide politice. Partidul Național Liberal, filiala Gorj, nu agreează astfel de comportamente, iar militanților PNL li se recomandă să nu răspundă provocărilor de acest gen din partea reprezentanților contracandidaților noștri”, se precizează într-un comunicat al PNL Gorj.