Dan Barna, întrebat despre derapajele lui Andrei Caramitru: Am avut de mai multe ori discuții cu Andrei, voi avea o discuție și în perioada următoare pentru a clarifica aceste declarații

Liderul USR, Dan Barna, spune că a avut de mai multe ori discuții cu Andrei Caramitru și va vorbi cu el și în perioada următoare, pentru "a clarifica" declarațiile acestuia. Andrei Caramitru este autorul mai multor declarații controversate, ultimul derapaj vizându-i pe jurnaliști, pe care i-a catalogat drept "coprofagi", "cretin", "jeg uman".

Liderul USR a fost întrebat, luni, într-o conferință de presă, despre declarațiile controversate ale lui Andrei Caramitru, Dan Barna spunând că nu susține "în niciun fel derapajele de limbaj".

"Nu susțin în niciun fel derapajele de limbaj. Am avut de mai multe ori discuții cu Andrei. Voi avea o discuție și în perioada următoare, pentru a clarifica aceste declarații”, a declarat Dan Barna, într-o conferință de presă susținută alături de Dacian Cioloș.





În ultimul an, Andrei Caramitru, membru USR și fost consilier al lui Dan Barna, a avut mai multe ieșiri publice controversate. Cel mai recent conflict îi vizează pe jurnaliști. În urmă cu o săptămână, Andrei Caramitru a lansat pe pagina sa de Facebook atacuri nominale la adresa unor jurnaliști care au comentat critic în privința lui sau a USR. El a folosit, în cazul lor, insulte precum "coprofagi", "cretin", "jeg uman". După ce mai multe voci din media l-au sancționat pentru atitudinea sa, el a revenit cu un nou comentariu, sugerând că ar fi vorba despre o "rețea" și despre "hiene jerpelite cu ochi albaștri".





În prima postare, el clasifica jurnaliștii în trei tipologii: "cei buni și independenți"; "sclavii (...) pe față" - unde îi include pe "Gâdea, Badea etc"; respectiv "sclavii infiltrați (...) cei mai răi. Coprofagii". La această din urmă categorie el făcea trimitere la jurnalista Sidonia Bogdan, care postase un text critic la adresa reprezentantului USR.





La finalul propriului text, înainte să atașeze o captură după textul Sidoniei Bogdan, Andrei Caramitru ridică un stâlp al infamiei: "Oameni buni - priviți mizeria în formă umană. Ăștia sunt. Ăștia ne fac un rău mai mare decât oricine. Ăștia sunt instrumentele mafiei". El nu aduce niciun fel de dovezi care să susțină acuzațiile că ar fi vorba despre "infiltrați" sau de "instrumente ale mafiei".





În comentarii, discutând cu cititorii săi de pe Facebook, el folosește termenul de "jeg uman" la adresa ziaristei, iar la un comentariu despre un alt jurnalist, Ovidiu Vanghele, el răspunde cu termenul "alt cretin".





Intervenția sa a stârnit reacțiile unor jurnaliști, foști jurnaliști și reprezentanți ONG, care au sancționat limbajul folosit. În urma criticilor, Andrei Caramitru a revenit cu o nouă postare, în care susținea că acestea ar fi rezultatul unei "rețele" care s-ar deconspira și vorbește, generic, termenul de "hiene jerpelite cu ochi albaștri": "Ce frumos. Am răspuns și eu - in sfârșit - la atacurile personale aberante si pline de minciuni ale unei jalnice așa zis “ziariste”. Și - subit - sar in sus încă câțiva sa o apere. Deci ai dreptul sa ataci pe oricine, fără nici o dovadă, sa minti efectiv public. Nu e așa - asta nu înseamnă jurnalism. E așa de frumos sa vezi cum se deconspira rețeaua in timp real. Minunat. Mai rasfirati mai băieți, mai răsfirați. Ca se vede de pe luna cine sunteți. Hiene jerpelite cu ochi albaștri".

Jurnalista Sidonia Bogdan a anunțat că îl va da în judecată.