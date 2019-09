Admitere la Academia de Studii Economice din București - septembrie 2019 - la programele de studii universitare de licență, masterat, doctorat.

ASE oferă 24 de programe universitare de licenţă la învăţământul cu frecvenţă, care pot fi urmate în limbile română, engleză, franceză sau germană și 9 programe la învățământul la distanţă şi cu frecvenţă redusă.

Înscrierile pentru admiterea la programele universitare de licenţă au loc în perioada 9 - 11 septembrie.



Admiterea se desfășoară prin concurs, bazat pe:



• media generală de admitere, calculată ca medie ponderată între media obţinută la examenul de bacalaureat -70% şi media anilor de studii - 30%.



Taxa de înscriere la programele universitare de licență, învățământ cu frecvență este de 120 de lei (include două opțiuni), iar taxa pentru fiecare opțiune suplimentară este de 40 de lei. Taxa de înscriere la programele universitare de licență, învățământ la distanță și cu frecvență redusă este de 145 de lei, indiferent de numărul opțiunilor.

Pentru anul universitar 2019 – 2020, taxa anuală de școlarizare la învățământul cu frecvență este de 4.000 de lei, iar pentru învățământul la distanță și cu frecvență redusă este de 3.500 de lei. Statutul de student finanțat de la buget sau cu taxă se actualizează după primul semestru al anului I și apoi anual, în funcție de performanțele universitare.

Înscrierile pentru admiterea la programele universitare de masterat au loc în perioada 9- 11 septembrie.

Admiterea la masterat se face prin concurs, candidații fiind ierarhizați în funcție de media de admitere, calculată ca medie ponderată între:



• rezultatele obținute la testul grilă/interviul de specialitate – 40% și



• media examenului de finalizare a studiilor universitare de licență – 60%.



Pentru programele cu predare în limbi străine, se susține o probă de competență lingvistică tip interviu notată cu calificativul admis/respins.



Taxa de înscriere la programele universitare de masterat este de 250 de lei indiferent de numărul opțiunilor.



Pentru anul universitar 2019 – 2020, la programele de masterat taxa anuală de școlarizare este de 5.000 de lei.



Academia de Studii Economice din București oferă două: MBA Româno-Canadian (acreditare MEN-ARACIS și recunoaștere CEEMAN - Central and East European Management Development Association) și MBA Româno-Francez INDE (acreditare MEN-ARACIS și AMBA – Association of MBAs). Ambele programe MBA sunt cu predare în limba engleză. Desfășurarea admiterii la aceste programe are condiții speciale, care pot fi consultate pe paginile http://www.canadian-mba.ro/ și respectiv http://www.inde.ro/