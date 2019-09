Liam Gallagher (fost membru Oasis) şi-a anulat concertul de la Mogoşoaia, din "motive de securitate legate de scenă"

Liam Gallagher, fost membru al trupei britanice Oasis, şi-a anulat în ultimul moment concertul pe care trebuia să îl susţină duminică seară, la Festivalul Fall In Love de la Palatul Mogoşoaia, din "motive de securitate legate de scenă", după cum a motivat artistul pe contul său de pe Twitter, transmite Mediafax.

Cu puţin timp înainte de ora la care era programat să susţină recitalul, Liam Gallagher a publicat pe reţeaua de micro-blogging Twitter următorul mesaj: "Din motive de securitate legate de scenă, am fost sfătuiţi să nu concertăm la festivalul Fall in Love din seara asta. Sunt extrem de supărat că am venit până aici şi nu putem cânta pentru voi, dar siguranţa este pe primul loc".

Due to safety issues with the stage, we’ve been advised not to perform at the Fall in Love festival tonight. Absolutely gutted that we’ve come all this way and we can’t perform for you but safety comes first as always. Love LGx