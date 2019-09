Incendiu la Ambasada României în Irak provocat de explozia unei butelii. Ministrul de externe spune că un angajat a fost rănit ușor

”În primul rând vreau să vă spun că incendiul s-a produs la 10.45, în dimineaţa aceasta. Noi am aflat imediat evident de la cei din misiune. A fost cauzat de explozia unei butelii, a fost un accident mai degrabă paşnic, deci nu vorbim de ceva mai grav de atât. Din nefericire, unul dintre colegi a fost rănit şi a primit îngrijiri medicale, este în afara oricărui pericol, noi am discutat cu dumnealui, am ţinut legătura cum s-a întors de la spital. Are mâinile bandajate, pentru că arsurile sunt la mâini, sunt răni uşoare, dar chiar şi aşa noi i-am rugat pe colegi să ţină în permanenţă legătura cu dumnealui ca să ne asigurăm că starea de sănătate îi este bună", a afirmat ministrul Ramona Mănescu, la Realitatea TV, potrivit Agerpres.De asemenea, ea a arătat că în sediul respectiv s-au înregistrat pagube materiale în urma incendiului şi a intervenţiei cu apă a pompierilor, iar locaţia misiunii diplomatice va trebui schimbată, însă deja se avea în vedere acest lucru pentru că actualul sediu avea unele dificultăţi din punct de vedere al siguranţei. "În momentul acesta anumite birouri au fost afectate şi datorită incendiului, dar şi datorită apei care acum a inundat încăperile, va trebui să schimbăm locaţia. Noi aveam deja în vedere şi căutam o altă variantă de ceva timp pentru a muta ambasada, probabil că în momentul acesta ne vom grăbi cu mutarea ambasadei pentru că avem nevoie să funcţionăm. În acest moment, colegii care se află acum acolo la post fac această evaluare (a pagubelor n.red.) şi în măsura în care vom avea această evaluare vom putea spune câte pierderi sunt din acest punct de vedere. Dispozitivele electronice sunt în regulă, nu au fost afectate, v-am spus, pagubele materiale cu siguranţă există, dar pentru asta încercăm să găsim o soluţie să putem muta ambasada într-o locaţie mai sigură, pentru că acolo este o zonă un pic mai dificilă, şi necesită anumite condiţii pentru găsirea locaţiei", a precizat şeful diplomaţiei. Ramona Mănescu a mai menţionat că la momentul producerii exploziei şi incendiului în sediul misiunii diplomatice nu se afla un număr mare de angajaţi."Din fericire, foarte puţini colegi erau în momentul acesta pentru că sunt şi concedii şi, slavă Domnului, în afară de colegul acesta care a suferit răni uşoare, nu avem alte victime. Dar chiar şi aşa, situaţia este destul de complicată", a mai afirmat ministrul Afacerilor Externe.Un incendiu a izbucnit duminică la Ambasada României de la Bagdad, a anunţat Ministerul de Interne din Irak, potrivit portalului Shafaq News. Purtătorul de cuvânt al Ministerului de Interne, general-maiorul Saad Maan, a precizat într-un comunicat că mai multe echipe ale apărării civile au fost trimise să stingă incendiul, care s-ar fi produs la etajul al doilea al clădirii, şi că angajaţii ambasadei au fost evacuaţi. Clădirea ambasadei este localizată în cartierul Karrada din capitala Irakului.