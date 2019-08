Ordonanță cu dedicație pentru fiul lui Tudorel Toader? Cum a ajuns Toader jr să ocupe postul de asistent universitar fără concurs (presă)

Mai mult, la nivel naţional au fost sub 20 de beneficiari. Iar de la Iaşi, printre aceşti norocoşi ai sorţii, evident, şi Toader jr.Concret, în luna august a anului trecut, ministrul Educaţiei de la momentul respectiv, Valentin Popa, rectorul Universităţii „Ştefan cel Mare“ din Suceava, înainta Guvernului Ordonanţa nr.9/2018, care a ajuns să intre în vigoare în 28 august prin publicarea în Monitorul Oficial. Între cele peste 20 de modificări ale Legii Educaţiei din ordonanţa respectivă s-a strecurat şi modificarea articolului 294 din lege, de fapt completarea alineatului 5 cu următorul text: „Contractul de muncă pe perioadă determinată dintre o universitate şi un asistent universitar, încheiat în baza unui concurs la care au fost îndeplinite standardele de ocupare specifice funcţiei prevăzute de art. 301. alin. (1), se transformă în contract de muncă pe perioadă nedeterminată, conferind calitatea de titular.“Astfel, Alexandru Ionuţ Toader, fost angajat temporar, devine titular de post, pe perioadă nedeterminată, de un an de zile, deşi abia în toamna aceasta sau la începutul anului viitor trebuia să dea din nou concurs pentru a fi cu adevărat titular pe post. Situaţia se complica, însă, căci tatăl său redevenise rector, şi nu ar mai fi putut. Complicaţie care însă, odată cu ordonanţa, a fost eliminată discret.„Au fost discuţii în universitate încă de atunci, că a fost o modificare strecurată cu dedicaţie. În orice caz, cred că e cea mai rapidă intrare pe post de pe perioadă determinată, cel puţin de la Facultatea de Drept“, au precizat surse din cadrul facultăţii pentru Ziarul de Iași.Mai mult, dacă ar fi dat concurs din nou, dincolo de prevederile din Codul de Etică, Alexandru Ionuţ Toader trebuia să se asigure şi că respectă standardele minimale impuse de universitate pentru Facultatea de Drept în metodologia proprie - adică să aibă publicate trei articole in extenso în reviste internaţionale, indexate BDI. Aceiaşi reprezentanţi ai universităţii spun că s-ar fi aşteptat ca la nivel naţional să nu mai fie scoase posturi pe perioadă determinată la concurs, după ordonanţa respectivă, însă toate universităţile au continuat să îşi facă angajările la fel, inclusiv UAIC.