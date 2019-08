Mihai Fifor, despre protecția pe care MAI o asigură lui Mihai Cumpănașu: S-a făcut verificare, este pe lege, primește protecție

„Este o procedură legală (...) S-a făcut analiză, orice persoană care solicită sprijin și are toate documentele necesare primește sprijin conform legii”, a spus Fifor, la întrebările ziariștilor.Acesta a afirmat că, potrivit legii, orice persoană din România care „face dovada că este amenințată, că are viața pusă în pericol, poate primni protecția MAI”.„S-a făcut verficiare, este pe lege, primește protecție. Nu capătă nimeni protecție dacă nu îndeplinește condițiile, vă asigur”, a încheiat el.Mihai Cumpănașu a anunțat recent că beneficiază de protecție de la Brigada Specială a Jandarmeriei.Cumpănașu a susținut că timp de două săptămâni el și membri ai familiei sale ar fi fost amenințați cu moartea de către un asociat al lui Gheorghe Dincă și de către alte persoane din "zona interlopă", iar în a treia săptămână a mers la Parchet și a depus o plângere penală pentru amenințare, solicitând să fie luate măsuri.Cumpănașu spune că de la Parchet a fost direcționat la Ministerul de Interne, iar el a refuzat pe motiv că nu are încredere în această instituție, iar în aceste condiții a ajuns să beneficieze de protecție de la Brigada Specială a Jandarmeriei."Tot felul de cretinoizi din mass-media care începe să funcționeze la banii mafiei se întreabă de ce jandarmii îmi oferă mie protecție. Știți ce înseamnă să treci prin așa ceva? (...) Tu nu mai exiști. Am acceptat pentru copiii mei. A dispărut orice viață de familie, trebuie să anunți mereu unde te duci și ce faci. Păi bă cretinii dracului, băi nemernicilor și nesimțiților, cine își dorește viața asta?", a mai transmis Cumpănașu în mesajul video.Într-o declarație pentru Digi 24, el a mai spus că a propus Jandarmeriei și a insistat să se deplaseze cu mașina personală, însă acest lucru a fost refuzat, justificat, după ce i-a fost prezentată procedura legală."Personal nu mă simt confortabil să mă deplasez într-o altă mașină decât cea personală, însă nu pot încălca legea. În disperarea după senzațional, unii colegi din media nu au înțeles că în eventualitatea în care aceste amenințări pot fi duse la bun sfârșit, anunțarea publică a dispozitivului de protecție comunică respectivelor persoane detalii care mă pot vulnerabiliza", a adăugat Cumpănașu.