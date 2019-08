Universitatea „Cuza” din Iași, condusă de Tudorel Toader, cere Universității Tehnice să evacueze un corp de clădire în care funcționează din 1937

Rectorul Politehnicii crede că noul demers are legătură cu campania lui Tudorel Toader pentru un nou mandat.Notificarea de evacuare a spațiului a fost transmisă joi, Politehnica fiind amenințată cu un proces în cazul în care cererea nu este luată în considerare.Reprezentanţii UAIC precizează că acea parte a Corpului A folosită de Politehnică „a fost proiectată şi realizată în perioada 1893-1897, cu scopul de a servi UAIC, cea mai veche universitate modernă a României“.Reprezentanţii UAIC motivează cererea aducând în discuţie modalitatea în care Politehnica a ajuns să desfăşoare cursuri în acea parte a clădirii, când, în 1937, Şcoala Electrotehnică şi Secţia de Chimie Tehnologică din cadrul Universităţii „Alexandru Ioan Cuza“ s-au desprins din UAIC, dând naştere Institutului Politehnic „Gheorghe Asachi“.Contactat telefonic, rectorul Uni­versităţii Tehnice „Gheorghe Asachi“ din Iaşi se arată surprins de iniţiativa UAIC, menţionând că nu a fost contactat niciodată de conducerea „Cuza“ cu privire la acest subiect.„Îmi pare rău să constat faptul că, în ciuda mediului academic în care ne desfăşurăm activitatea, nu am observat până acum nicio intenţie şi, în acelaşi timp, nu am primit nicio solicitare prealabilă, oficială sau neoficială, de a purta o discuţie cu conducerea Universităţii «Alexan­dru Ioan Cuza» pe subiectul Cor­pului A“. În ceea ce priveşte moti­vaţiile aduse de către UAIC, prof. dr. ing. Dan Caşcaval, rectorul Politeh­nicii ieşene, subliniază că acestea nu sunt tocmai exacte. „Cu privire la intabularea clădirii de către Universitatea Tehnică «Gheorghe Asachi» din Iaşi se omite faptul că UAIC a dat în judecată în anul 2001, exact pe această speţă, demersul acesta fiind judecat de trei instanţe, iar în 2007 Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a respins definitiv şi irevocabil solicitarea lor“.Citește restul articolului pe ziaruldeiasi.ro