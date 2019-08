Raluca Prună, către Alexandru Cumpănașu: Te-ai cățărat în mod indecent pe tragedia unei familii/ Ai apărut de nicăieri cu un ONG căruia Ministerul de Interne îi oferea spațiu gratis

Vezi întreaga postare a Ralucăi Prună





"Nu am înțeles atunci, nu înțeleg nici acum ce anume te recomanda. Nu am înțeles nici atunci, nici acum, cum se împăca activitatea civică cu statul gratis in sediile instituțiilor de stat (...)Ești deci parte din problemă, dacă există o problemă. Spui că da. De acord. E indecent atunci să urli acum ca reforma instituției a eșuat când tu erai acolo de vreo 15 ani exact ca sa o reformezi. Indecent e așadar sa afirmi ceva mai calm, in camasa neagra de lansare pe orbita, ca vrei sa ‘razi institutii’. Ești in parte responsabil, pe bani mulți probabil, de lipsa oricarei reforme", scrie Raluca Prună.Aceasta mai povestește că atunci când era ministru de justiție l-a reîntâlnit, venind în fruntea Coaliției Nationale pentru Modernizarea României cu un "to do list" pentru fiecare minister. Cumpănașu i-ar fi cerut pe ton răstit să modifice Codul Penal pentru incriminarea mersului cu girofar. "Am refuzat, deși nu beneficiasem în viața mea ceva mai lunga ca a ta de mersul cu girofar. A fost o ședința epică cu vreo 30 de participanți. Dincolo de orice chestiune de legalitate și proporționalitate, mi s-a părut ridicola și imorala cererea ta imperativă caci atunci când se purta girofarul in deplina impunitate socială pare-mi-se ca îl foloseai. Se schimbaseră vremurile și vroiai sa pari ‘proaspat’. Te cunosteam ca vechi și sulfuros. Am refuzat nu numai sa semnez to do list-ul tău, dar și poza cu tine ca reprezentant al unei Coaliții in care cred ca mulți au venit fără sa știe cine ești. A fost epic și cu amenințări din partea ta. M-ai amenințat, cred, ca ma dai in judecata. Totul s-a soldat cu doua comunicate de presa in orice caz - al tău și al MInisterului Justiției (pe care l-am dat din respect pentru cei din Coaliție)', a povestit Raluca Prună.Aceasta consideră că în cazul Caracal s-a cațărat în mod indecent pe tragedia unei familii. "Mărturisesc, m-am îndoit de tine din prima clipă în care ai apărut să ‘aperi’ cazul Maceșanu. Am intuit că vrei ceva pentru tine. Azi ne spui și ce: președinția. Dar nu de tot, numai vreo 2 ani în care vrei să faci ceva ce nu e în fișa postului", mai scrie Raluca Prună. Aceasta îi transmite lui Cumpănașu că nu este pentru el această candidatură.