Un mort și 3 răniți în urma unei explozii la o fabrică din Capitală/ Arafat: O persoană are arsuri foarte grave, de peste 90% din suprafața corporală.

​O persoană a murit și trei au fost rănite după ce o explozie puternică s-a produs vineri dimineața la o fabrică de prefabricate de pe bulevardul Preciziei din București, în cartierul Militari, sectorul 6, potrivit primelor informații furnizate de Digi24. Bogdan Toma, purtător de cuvânt al ISU București-Ilfov, a confirmat pentrupostul tv bilanțul de un mort și trei răniți. Răniții au suferit arsuri, dar erau conștienți și cu comunicat cu paramedicii. Ei au fost transportați la spital.









UPDATE:



Arafat: O persoană are arsuri foarte grave, de peste 90% din suprafața corporală.







Cei răniți au fost transportați la spital și forțele de intervenție încă continuă acolo acțiunea până finalizează și reușesc stabilizarea zonei și va începe sigur și o anchetă, ca să afle ce s-a întâmplat. Persoana care este rănită mai grav, din ce am înțeles, a fost transportată la Spitalul Floreasca, nu pot să vă spun celelalte două persoane", a declarat șeful Departamentului pentru Situații de Urgență (DSU), potrivit Mediafax.



Raed Arafat a precizat că răniții trebiie stabilizați în primă instanță, iar, după aceea, se va stabili unde vor fi transportați.



"O să vedem dacă sunt locuri în spitale, pentru că trebuie stabilizați și investigați. Este vorba de o explozie, nu este vorba de o arsură simplă. La o explozie, nu vorbim numai de arsuri , vorbim și de posibile leziuni interne, deci colegii de la spital prima dată trebuie să excludă și alte probleme care pot necesita o intervenție chirurgicală și, după asta, o să vedem care este situația locurile pentru arși. În acest moment, nu am informații dacă sunt sau nu sunt locuri, dar pot să vă spun că persoana respectivă este sub îngrijirea colegilor de la Spitalul Floreasca", a completat șeful Departamentului pentru Situații de Urgență.

O coloană groasă de fum alb era vizibilă de la distanță, după explozie. Explozia nu a fost urmată de un incendiu. La fața locului au venit mai multe mașini SMURD, trei autospeciale de stingere, autoscară, descarcerare și membrii detașamentul special de salvatori.





Din primele informații, ar fi explodat un utilaj care era sub presiune, cu aburi.



Operațiunile autorităților sunt încă în desfășurare, iar Garda de Mediu face măsurători pentru a verifica dacă au existat degajări de substanțe toxice.