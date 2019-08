Teodorovici, întrebat despre o dispută cu Dăncilă în ședința de Guvern: „Nu a fost cu premierul, a fost cafeaua rece”

Eugen Teodorovici a fost întrebat, într-o conferință de presă, despre disputa pe care ar fi avut-o, joi, cu premierul Viorica Dăncilă, în cadrul ultimei ședințe de Guvern. Acesta a spus că nu a fost o dispută cu premierul, ci cu cei care se ocupă de organizare.„Nu a fost nicio dispută în ședința de Guvern. (...) A fost cafeaua rece. Trebuie să vă spun acest lucru și am fost nemulțumit. Am avut o chestiune pe care am adresat-o celor care se ocupau de acest lucru. Nu a fost cu prim-ministrul, nu avem dispute în ședința de Guvern. Discutăm înainte, discutăm în permanență și suntem deschiși, spre nemulțumirea multora”, a spus Teodorovici.La rândul său, premierul Viorica Dăncilă a negat că ar avea disensiuni cu Eugen Teodorovici.„Am plecat cu o echipă și întotdeauna îmi place să merg cu acea echipă până la capăt și cred că și Eugen (Teodorovici - n.r.), și Mihai (Fifor - n.r.), și Răzvan (Cuc - n.r.) suntem o echipă care am luptat și luptăm foarte mult. Împreună vom câștiga aceste alegeri și suntem conștienți că dacă unul dintre noi merge pe lângă echipă va pierde toată echipa”, a spus Dăncilă.