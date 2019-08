webPR: Măsuri de modificare a traficului în Comuna Mogoșoaia 31 August - 2 Septembrie 2019

Soundopamine la Fall in Love

​Pentru a facilita fluidizarea traficului și a evita eventuale blocaje, reprezentanții autorităților anunță aplicarea unor restricții de circulație în Comuna Mogoșoaia. Acestea vor fi valabile între 31 august începând cu ora 08:00 până pe 2 septembrie 2019 ora 00:00. În acest interval se va desfășura festivalul Fall In Love la Palatul Mogoșoaia.







Astfel, conform Procesului Verbal de Ședința Comună Nr. 2442201 din 27.08.2019, traficul rutier va fi restricționat în următoarele zone: Str. Constantin Brâncoveanu, de la intersecția cu DN1A până la intersecția cu Str. Valea Parcului și str. Valea Parcului (pe toată lungimea ei la intersecțiile cu DN1A).





În acest interval orar vor avea acces în aceste zone doar riveranii, posesorii de autoturisme cu permise speciale de parcare și reprezentanții autorităților.





Din motivele anterior menționate accesul taxiurilor, mijloacelor de transport particular (autoturisme, microbuze, maxi-taxi) va fi interzis în interiorul perimetrului de siguranţă.





Pentru a ajunge la festival Fall In Love participanții pot folosi următoarele modalități de transport:





FESTIVAL SHUTTLE - Transport gratuit către festival





În perioada festivalului Fall in Love, pe 31 august – 1 septembrie 2019, participanții la eveniment care și-au cumpărat abonamente sau bilete în avans vor beneficia de transport gratuit, tur-retur.







Microbuzele puse la dispoziția lor vor putea fi luate de la stațiile de metrou 1 Mai și Intermodal Străulești și vor circula în intervalul orar 14:00 – 01:00, cu plecare la fiecare 15 - 20 de minute.





Festivalierii care doresc să se bucure de natură și să fie mai prietenoși cu mediul sunt încurajați să vină cu biciclete, organizatorii punând la dispoziția lor spații dedicate pentru parcarea acestora.





AUTOBUZ (program 05:45 – 23:10)



• Linia STB R474, R436 – ruta: Cartier Dămăroaia – Mogoșoaia



• Linia STB R470 – ruta: Gara Chitila – Mogoșoaia







MAXI TAXI:



• Linia 508 – ruta: stația Piața Chibrit și din stația de metrou 1 Mai către Parcul Mogoșoaia







METROU (program 05:00 - 23:00 )



• Linia M4 până la stația Străulești - orice cursă de microbuz spre Mogoșoaia.







TREN



• Interval orar: între 14:00 - 20:00. Informații complete pot fi găsite pe www.cfr.ro

• Ruta: București Nord (Gara de Nord) – Mogoșoaia







Regulamentul complet al Festivalului Fall in Love poate fi consultat de pe website-ul oficial al evenimenutului, din secțiunea Info/ Terms and conditions: https://fallinlovefestival.ro/info





În perioada 31 august - 1 septembrie 2019, Palatul Mogoșoaia și Biblioteca Martha Bibescu vor fi închise pentru vizitatori.





Despre Fall in Love Festival:



FALL IN LOVE FESTIVAL își va deschide porțile în perioada 31 august – 1 septembrie 2019, la Palatul Mogoșoaia, pentru a sărbători trecerea de la ultima zi de vară la prima zi de toamnă, într-un decor de poveste, alături de unii dintre cei mai iubiți muzicieni ai momentului.





Cei îndrăgostiți de muzică și de vibe-urile pline de energie ale verii, pot marca încheierea sezonului prin participarea la cel dintâi festival al toamnei: Fall in Love, locul în care se pot îndrăgosti de sound-urile muzicienilor străini și români, de natura în care vor dansa pe ritmurile unora dintre cele mai cunoscute hit-uri, de peisajul plin de poveste al domeniului uneia dintre cele mai importante clădiri istorice din România - Palatul Mogoșoaia.







Cei îndrăgostiți de romantismul și de bogăția culorilor toamnei, se vor putea bucura de splendoarea ei la Fall in Love Festival, locul în care vor răsuna primele melodii ale acestui anotimp, în care se vor putea delecta cu concerte, evenimente alternative, specialități culinare, experiențe amuzante și cu plimbări în parcul secular al domeniului Mogoșoaia.







La Fall in Love, festivalierii se vor putea îndrăgosti de arhitectură, de cultură, de natură, de prieteni, de străini, de viață și de muzica plină de energie.







Pe durata celor două zile ale evenimentului, petrecute la minunatul domeniu Mogoșoaia, participanții se vor bucura de artiștii și de DJ-i care vor urca pe scenele festivalului, dar și de o serie de activități alternative, precum: instalații de artă și multimedia, jocuri, photo corner-e inedite, spații de relaxare în natură, plimbări pe marginea lacului, picnic pe pajiștile domeniului, sesiuni de dans, toate asezonate din plin cu delicii vizuale și culinare.





Despre domeniul Mogoșoaia:



Concertele și activitățile alternative din cele două zile ale Fall in Love Festival vor avea loc pe domeniul de peste 12 hectare al uneia dintre cele mai importante clădiri istorice din România - Palatul Mogoșoaia. Situat la aproximativ 15 kilometri de București, într-un parc secular aflat pe malul stâng al râului Colentina, domeniul a rămas martor la poveștile scrise de-a lungul a trei sute de ani de istorie.







Palatul Mogoșoaia este o adevărată capodoperă, fiind înregistrată pe lista națională a monumentelor istorice. A fost construită între 1698 și 1702 de către Constantin Brâncoveanu în așa-numitul stil renascentist sau stil brâncovenesc, o combinație de elemente venețiene și otomane. Palatul poartă numele văduvei boierului român Mogoș, care deținea pământul pe care a fost construită clădirea.







Despre organizator:



Dragostea pentru muzică și diversitate au fost bazele pentru ALive, un brand care se poate mândri azi cu o echipă ce însumează 18 ani de experiență în organizarea unor show-uri de amploare în cadrul a peste 200 de evenimente (concerte/ festivaluri/ evenimente corporate) și reprezentații cu nume precum: Morcheeba, Kings Of Leon, Placebo, LP, Moby, Gorillaz Sound System, The Chemical Brothers, Parov Stelar, Jamie Woon, Jessie Ware, Moderat, Peter Bjorn and John, Sono, Buena Vista Social Club, printre alții.







În parteneriat cu McCann PR:



