Ministrul Bogdan Trif spune că peste doi ani vom cunoaşte exact câţi turişti străini ne vizitează

"Acum avem doar datele Institutului Naţional de Statistică (INS). De multe ori sunt incomplete. Trebuie să facem o comparaţie între numărul de vizitatori străini care intră în ţară. În luna iulie, vă pot da exemplu, au crescut cu 16% faţă de aceeaşi perioadă a anului 2018, dar numărul de înnoptări în structurile clasificate a scăzut. Şi atunci ne dăm seama clar că nu avem o radiografie completă a turismului din România şi o radiografie în timp real, motiv pentru care am vrut să facem un sistem informatic turistic care să ne dea aceste date în timp util. Am reuşit, din fericire pentru noi, din bani europeni. Am făcut un proiect (...) şi vă spun în premieră că l-am şi câştigat. Urmează ca în decurs de doi ani şi jumătate să implementăm acest proiect şi noi să avem după aceea date online şi în timp util referitor la numărul de turişti, de unde vin, structura pe sexe, fără să afectăm în vreun fel datele cu caracter personal", a anunţat Trif miercuri, într-o conferinţă de presă, potrivit Agerpres.El a precizat că fiecare proprietar de pensiune şi hotel va fi obligat să raporteze Ministerului Turismului, în maximum 24 de ore după cazarea unui turist străin, datele acestuia, mai puţin cele care sunt cu caracter personal."INS prelucrează nişte date statistice. Noi o să avem o radiografie exactă. Este un server şi fiecare unitate de cazare o să fie obligată să raporteze acele date în 24 de ore", a explicat Trif.Raportarea numărului de turişti străini de acum nu este exactă, spune ministrul Turismului. "Când intră în România, nu ştii unde se duc, unde stau, ce preferinţe au, din ce ţări sunt, ceea ce nu e corect", a adăugat Bogdan Trif.Ministrul a mai anunţat că peste o lună va fi finalizată strategia de turism a României, după care vor fi comandate studii de piaţă, care vor arăta exact unde trebuie să se promoveze ţara noastră pentru a avea un număr mai mare de turişti."Avem şi o strategie turistică a României, pe care am semnat-o cu Banca Mondială. Probabil într-o lună de zile o să fie finalizată. Acea strategie o să ne dea direcţiile în linii mari, după care o să ne pliem pe această strategie şi o să ne adresăm exact pieţelor care ne vor aduce cât mai mulţi turişti", a arătat Bogdan Trif.El a mai menţionat că Ministerul Turismului intenţionează ca până la finalul anului să deschidă şi birourile de promovare externă, dar că acest lucru este "un pic mai dificil".