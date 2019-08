Mandat prelungit pentru șeful DNA Constanța, cercetat de Secția de anchetare a magistraților

"Într-o atmosferă cordială, doamna procuror Zarafina Puiu, cu care mă știu foarte bine, pentru că vine tot din Constanța, mi-a adus la cunoștință învinuirile, faptele și obligațiile. Am fost pus sub învinuire pentru abuz în serviciu, represiune nedreaptă și cercetare abuzivă (...) Nu îmi fac griji pentru că știu că nu am greșit cu nimic", declara pentru HotNews.ro, după audierea sa, șeful DNA Constanța.





Surse judiciare precizau pentru HotNews.ro că Andrei Bodean a fost pus sub învinuire de Secția de anchetare a magistraților într-un dosar deschis în urma sesizării avocatului Sorin Calaigii, pe care șeful DNA Constanța l-a trimis în judecată pentru trafic de influență. Avocatul a fost condamnat de Curtea de Apel București și de Înalta Curte de Casație și Justiție la 4 ani de închisoare, iar între timp a fost eliberat condiționat. El l-a acuzat pe Bodean că l-a trimis în judecată deși era nevinovat. Avocatul a contestat de mai multe ori modul în care șeful DNA Constanța a instrumentat dosarul său, dar și deciziile de condamnare.

Andrei Bodean a formulat, în 2017, o cerere de apărare a reputaţiei profesionale privind unele afirmaţii dintr-un articol de presă, unde scria că magistratul şi-ar fi îndeplinit atribuţiile cu rea-credinţă privind urmărirea penală împotriva avocatului Sorin Calaigii, ulterior condamnat la închisoare cu executare pentru corupţie. CSM a admis cererea lui Andrei Bodean.





În august 2018, Andrei Bodean a candidat pentru șefia Direcției Naționale Anticorupție - structura centrală.

Procurorul constănțean este cel care i-a trimis în judecată pe Nicusor Constantinescu, Radu Mazare și Sorin Strutinsky.

Bodean a protestat public, în decembrie 2017, față de modificările la legile justiției, spunând că nimeni nu va mai fi in siguranță daca acestea vor intra în vigoare. "Nici măcar infractorii nu vor mai fi în siguranță. Și fiicele infractorilor pot fi călcate pe trecere și sotiile lor pot fi tâlhărite", spunea atunci Bodean pentru Info Sud-Est.





Marți, Secția pentru procurori a CSM a aprobat prelungirea delegării în funcţia de procuror-şef al Serviciului Teritorial Constanţa al DNA a procurorului Andrei Bodean. Astfel, lui îi este prelungit mandatul la șefia DNA Constanța începând cu 1 septembrie, până la ocuparea funcţiei prin numire, în condiţiile legii, dar nu mai mult de 6 luni.