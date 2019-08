VIDEO Primarul Iașiului, despre românii din străinătate: Fetele tinere și frumoase au ajuns să se prostitueze, băieții sunt transformați în sclavi

Primarul Iașiului, Mihai Chirica, a vorbit la un post local de televiziune despre depopularea satului românesc, care "este decimat", iar în acest context s-a referit la românii care au plecat la muncă în străinătate. El a afirmat că multe dintre fetele tinere și frumoase au ajuns să prostitueze, în timp ce băieții, care în cel mai bun caz au 8 clase, "muncesc pe te miri ce și sunt transformați în sclavi".

Primarul Chirica a făcut aceste firmație după o conversație telefonică cu un spectactor al postului, care era nemulțumit de starea infrastructurii, scrie Ziarul de Iași .

"O mare tragedie în țara asta, din păcate, discutam, am fost și prin județul Neamț, am bătut, vreau să vă spun, satele și comunele, m-am dus de curiozitate, vreau să știu și eu cu ochii mei ce se-ntâmplă în țara asta, nu trebuie să văd la televizor. Da, acolo lucrurile stau mai bine decât în județul Iași pentru că, în fine, au primit mai mulți bani, au asfaltat, dar nu mai are cui asfalta. Era o casă aici cu o bătrânică, încă șapte părăsite, încă un bătrânel pe stânga, dacă dădeai chemare să-i aduni pe toți acolo pe o uliță de vreo 300 metri nu știu dacă aduceai 10 oameni. Au murit, au plecat, au abandonat, pentru cine să mai faci acum, nici nu mai pentru cine să faci străzi acolo”, a afirmat Chirica.





El a spus că "satul românesc s-a decimat", pentru că tinerii au părăsit țara.

"Acum îi vezi cum fetele tinere și frumoase multe dintre ele au ajuns să prostitueze și vedeți cum știrile se umplu cu români peste tot. Băieții, săracii, muncesc pe te miri ce, că nu-l plătesc ca pe un italian sau ca pe un englez sau ca pe un neamț sau ca pe un francez, îl plătesc...îl întreabă 'Măi, ai diplomă?', 'N-am', 'Știi limba franceză?', 'Nu', 'Câte clase ai?'. Vezi 8, în cele mai bune cazuri. 'Nu am cum să-ți dau salariul minim din Franța, ție am să-ți dau salariul ăsta, dacă vrei, dacă nu, la revedere!'. Și uite așa îi transformă în sclavi, iar noi acasă nu mai avem cu ce să ne întreținem părinții, bătrânii și satele sunt abandonate”, a mai declarat Mihai Chirica.

Liderul PNL Iași îi cere demisia: Este inacceptabil să îi jignească într-un mod atât de grosolan pe românii din străinătate

Liderul PNL Iași, deputatul Marius Bodea, spune că în urma acestor declarații Chirica ar trebui să demisioneze.

"Dl. Chirica și-a pierdut complet busola morală, trebuie sa demisioneze imediat. Este inacceptabil ca primarul celui mai mare oraș din România după București, cu cei mai mulți tineri plecați la muncă în străinătate, să îi jignească într-un mod atât de grosolan. Acești tineri au fost goniți tocmai de neputința autorităților, adică inclusiv de neputința primarului Iașului, de a le asigura condiții de trai mai bune pentru a rămâne acasă. Chiar și așa, demisia lui Mihai Chirica ar fi o palidă scuza pentru românii pe care i-a jignit atât de grosolan", a transmis Bodea printr-un comunicat de presă.