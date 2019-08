VIDEO Ultima ședință de Guvern cu miniștrii ALDE. Dăncilă: Guvernarea responsabilă înseamnă acțiune, nicidecum fuga de răspundere - UPDATE

Cabinetul Dăncilă s-a întrunit la această oră în prima ședință după decizia ALDE de a rupe coaliția de guvernare și ultima avându-i în componență pe cei 4 miniștri ALDE - ministrul de Externe, Ramona Mănescu, ministrul Energiei, Anton Anton, Ministrul Mediului, Grațiela Gavrilescu, și ministrul pentru Relația cu Parlamentul, Viorel Ilie. "Guvernarea responsabilă înseamnă acțiune, nicidecum fuga de răspundere", a declarat premierul Viorica Dăncilă la începutul ședinței Executivului. Ea a mai susținut că această guvernare este una eficientă și au fost luate "măsuri foarte bune, apreciate atât de cetățeni, cât și de mediul de afaceri".

"Am luat act de decizia ALDE de a abandona guvernarea și am discutat calea de urmat alături de colegii mei din PSD și am luat decizia de a ne asuma împreună actul guvernării. Guvernarea nu este perfectă, dar cu siguranță este eficientă", a declarat Viorica Dăncilă, la începutul ședinței de Guvern.

Ea a susținut că această guvernare a luat "măsuri foarte bune, apreciate atât de cetățeni, cât și de mediul de afaceri".

"Acest lucru se vede în creșterea economică sustenabilă și în creșterea nivelului de trai al populației. Nu putem lăsa ca avansul economic important întregistrat de România să fie pus în pericol de jocuri politice", a mai declarat Viorica Dăncilă.

Premierul le-a mulțumit miniștrilor ALDE, precum și Ramonei Mănescu, singura din cei patru membri ALDE care a rămas în Guvern. Dăncilă a spus că Ramona Mănescu "a înțeles că responsabilitatea guvernării este mai presus de orice interes politic".





"Am încercat vreme îndelungată să credităm acest guvern pentru că am considerat ca e nevoie de o anumită stabilitate politică si nu am obiceiul să fac opoziție în cadrul Guvernului. De aceea, cred că este mai corect să ne despărțim civilizat și să urăm doamnei prim-ministru misiune ușoară. Noi vom trece în opoziție", a afirmat Tăriceanu.Liderul ALDE a mai spus că parlamentarii partidului vor vota moțiunea de cenzură împotriva Guvernului anunțată de PNL. De asemenea, el și-a retras candidatura la prezidențiale și a anunțat o alianță electorală ALDE-Pro România pentru sprijinirea lui Mircea Diaconu în cursa pentru Cotroceni.După anunțul lui Tăriceanu, premierul Viorica Dăncilă a declarat că social-democrații au decis să rămână la guvernare și a catalogat acțiunile ALDE drept o decizie de neînțeles. Șeful Executivului a anunțat propunerile de miniștri interimari, după retragerea miniștrilor ALDE: Niculae Bădălău la Energie, Ioan Deneș la Mediu și Ștefan Radu Oprea pentru relația cu Parlamentul.