Prima ședință de Guvern, astăzi, după decizia ALDE de a ieși de la guvernare. Trei din cei patru miniștri ALDE vor demisiona după ședință. Ramona Mănescu rămâne alături de Dăncilă

Cei patru miniștri ai ALDE - ministrul de Externe, Ramona Mănescu, ministrul Energiei, Anton Anton, Ministrul Mediului, Grațiela Gavrilescu, și ministrul pentru Relația cu Parlamentul, Viorel Ilie - vor participa la ședința de marți a Cabinetului Dăncilă, prima după ieșirea de la guvernare a partidului condus de Călin Popescu Tăriceanu. Viorel Ilie a declarat, marți, că trei dintre miniștri își vor depune demisiile la finalul ședinței de guvern. Ramona Mănescu va rămâne însă în Cabinetul PSD condus de Viorica Dăncilă.

Cabinetul Dăncilă se întrunește marți, de la ora 13.00, în prima ședință după decizia partidului lui Tăriceanu de a rupe coaliția de guvernare.

Decizia ALDE implică demisia din Guvern a celor 4 miniștri ai partidului. Ministrul de Externe Ramona Mănescu nu va demisiona însă și va rămâne în Cabinetul Dăncilă, în pofida deciziei de ieșire de la guvernare a formațiunii. Întrebat despre acest lucru, Tăriceanu spunea luni că nu are informații, dar că miniștrii care vor refuza să demisioneze vor suporta consecințele, adică vor fi excluși din partid.

Ministrul pentru Relația cu Parlamentul, Viorel Ilie, a declarat marți dimineață, la Digi 24, că ceilalți trei miniștri ai ALDE, între care și el, își vor depune demisiile după ședința Guvernului.

Demisiile le depunem astăzi, după ședința de guvern. Sunt pe ordinea de zi mai multe proiecte de ordonanță foarte importante și nu vrem să blocam acest lucru, a afirmat Viorel Ilie. Întrebat dacă va vota în Parlament moțiunea de cenzură împotriva Guvernului, Viorel Ilie a evitat să răspundă, spunând, după o pauză lungă, că va "medita" le acest lucru.

"Am încercat vreme îndelungată să credităm acest guvern pentru că am considerat ca e nevoie de o anumită stabilitate politică si nu am obiceiul să fac opoziție în cadrul Guvernului. De aceea, cred că este mai corect să ne despărțim civilizat și să urăm doamnei prim-ministru misiune ușoară. Noi vom trece în opoziție", a afirmat Tăriceanu.

Liderul ALDE a mai spus că parlamentarii partidului vor vota moțiunea de cenzură împotriva Guvernului anunțată de PNL. De asemenea, el și-a retras candidatura la prezidențiale și a anunțat o alianță electorală ALDE-Pro România pentru sprijinirea lui Mircea Diaconu în cursa pentru Cotroceni.