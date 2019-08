Ramona Mănescu anunță că rămâne ministru de Externe: Respect decizia ALDE de a ieși de la guvernare, dar îmi asum să rămân. Nu am nicio îndoială că voi fi exclusă din ALDE

"Eu am acceptat această onoare de a fi ministru de Externe pentru că am considerat că politica externă e importantă, cred că e important să fim parteneri serioși pînă la capăt. Înțeleg poziția ALDE, o respect, dar pentru România să dea semnale că este inconsecventă e un lucru rău. Îmi asum să rămân în continuare, măcar până când se clarifică situația și reușesc să avansez negocierile pe care le am cu oficialii europeni. Suntem într-un moment în care pentru România trebuie luate niște decizii care ne vor afecta pentru următorii 5 ani”, a declarat Ramona Mănescu, la Digi 24.





Președintele ALDE, Călin Popescu Tăriceanu, a spus că, dacă vor fi miniștri ALDE care nu demisionează din Guvern, aceștia vor fi excluși din partid.

Ea a mai spus că nu va trece la PSD: "Asta este clar. Eu îmi continui misiunea ca ministru al Afacerilor Externe și cred că asta este suficient”.









Decizia ALDE implică demisia din Guvern a celor 4 miniștri ai partidului - ministrul de Externe, Ramona Mănescu, ministrul Energiei, Anton Anton, Ministrul Mediului, Grațiela Gavrilescu, și ministrul pentru Relația cu Parlamentul, Viorel Ilie. Ministrul de Externe Ramona Mănescu nu va demisiona însă și va rămâne în Cabinetul Dăncilă, în pofida deciziei de ieșire de la guvernare a formațiunii, declarau surse politice pentru HotNews.ro . Întrebat despre acest lucru, Tăriceanu a spus că nu are informații, dar că miniștrii care vor refuza să demisioneze vor suporta consecințele, adică vor fi excluși din partid.





Ramona Mănescu a fost numită în funcția de ministru de Externe la jumătatea lunii iulie, în locul lui Teodor Meleșcanu.







"Nu am îndoieli că domnul Tăriceanu va face ceea ce a spus că va face. Îmi asum să pierd eu politic, pe plan intern, dacă așa se pune problema, dar să nu piardă România pe termen lung”, a afirmat Ramona Mănescu.