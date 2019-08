Farsă la 112: Apelul tinerei care a sunat și a spus că este sechestrată în București a fost fals

de la primul număr de telefon s-au efectuat 3 apeluri telefonice la orele 17:12:28, 17:14:12 și 17:17:51, indexate pe informații cu privire la fapte de competența poliției;

de la cel de-al doilea număr de telefon s-au efectuat 10 apeluri telefonice la orele: 03:36:45, 05:04:11, 17:59:42, 18:01:49, 18:19:21, 18:23:55, 20:24:25, 21:09:39, 21:13:25 și 22:35:18 indexate ca informații de competența poliției și lipsire de libertate.

În urma verificărilor de amploare și căutărilor făcute de polițiștii Capitalei, cu sprijinul Direcției de Operațiuni Speciale, tânăra care a sunat la 112 și a anunțat că este sechestrată într-un apartament din București a fost găsită sâmbătă dimineață, în jurul orei 02:00, într-o locuință din sectorul 6.Adolescenta, în vârstă de 16 ani, din județul Constanța, a declarat însă că nu s-a aflat în nicio clipă în pericol și că totul fost o farsă.Ea a fost dusă la sediul Serviciului Investigații Criminale din Poliția Sectorului 6, unde a fost audiată."Precizăm că minora a furnizat pe durata convorbirilor telefonice cu operatorii 112 informații ce au fost verificate de polițiști și s-au dovedit ca fiind false", anunță Poliția Capitalei.Cercetările au fost declanșate sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 6, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de lipsire de libertate în mod ilegal.STS a precizat, într-un comunicat, că la 112 au fost primite apeluri de pe două numere telefonice diferite, în legătură cu acest caz:„Pentru ambele numere de telefon, potrivit informațiilor de localizare transmise de operatorul de telefonie mobilă către Sistemul 112 și disponibile atât operatorului 112 al STS cât și dispecerilor agențiilor specializate de intervenție, sectorul de cerc are o suprafață de 0,14 km2”, a precizat STS.