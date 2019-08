Naționaliștii flamanzi îl invită pe Trump să cumpere Valonia cu 1 euro

.



Într-o postare pe twitter, aripa tânără a Alianței Noilor Flamanzi (N-VA) spune că Trump poate intra în posesia regiunii franceze a Belgiei în schimbul sumei simbolice de ..1 euro.

Mesajul este însoțit de o poză editată în care apare Tower Trump ivindu-se în priveliștea panoramică a orașului valon Durbuy, aluzie la imaginea cu clădirile președintelui din Groelanda, devenită virală.

Dear President @realDonaldTrump, one euro and Wallonia is yours. Call us. #GreenlandIsNotForSale pic.twitter.com/jcghgrTuRa