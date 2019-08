VIDEO Președintele Parlamentului Noii Zeelande, în rol de dădacă, înarmat cu ”biberonul” în timpul unei dezbateri

Președintele Parlamentului din Noua Zeelandă a făcut senzație după ce a condus o dezbatere a Camerei Reprezentanților făcând, în același timp, pe dădaca.

El a prezidat ședința în timp ce ținea în brațe un bebeluș al unui parlamentar, legănând copilul de nici o lună și hrănindu-l cu biberonul.

Coffey, parlamentar laburist, anunțase nașterea fiului său în luna iulie. Copilul s-a născut dintr-o mamă surogat și este fiul biologic al partenerului lui Coffey, Tim Smith.

Normally the Speaker’s chair is only used by Presiding Officers but today a VIP took the chair with me. Congratulations @tamaticoffey and Tim on the newest member of your family. pic.twitter.com/47ViKHsKkA