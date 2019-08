​​​VIDEO George Maior: „Nu conduce niciun stat adânc, stat paralel, stat marțian” / Ce spune ambasadorul despre o revenire în politică / PLUS: „Semnul încurajator” al lui Trump în privința vizelor pentru români

Interviu la Washington





Ambasadorul român tocmai a participat la discuțiile Iohannis-Trump, care au avut loc marți la Casa Albă, Maior explicând obiectivele și interesele românești în relația cu America, în securitate și energie.

Întrebat de reporterul HotNews dacă vrea să revină în politică, George Maior a afirmat că nu exclude „niciodată vreo opțiune”. Fostul director al Serviciului Român de Informații a vorbit și despre serviciile speciale și poziția lor în societate și a i-a invitat pe cei care porterizată ca pe o „expresie a unui stat paralel” „lupta unor instituții în cadrul constituțional pentru a avea un stat vertical și democratic” să și demonstreze acest lucru.











A fost o vizită neașteptată oarecum a domnului președinte Iohannis la Casa Albă. Cum a fost stabilită această vizită, dați-ne câteva amănunte din culise.: Vizita a fost planificată de mult, era o problemă de timing. Să nu uităm, domnul președinte s-a întâlnit într-un context multilateral cu domnul vicepreședinte Pence la Conferința de la Munchen.

O asemenea vizită presupune preparative, discuții ample de luni întregi și negocieri pe o perioadă mai lungă. Faptul că ea apare public pe data de 6 august, cred că este doar punctul culminant al unei munci diplomatice îndelungate.Mai exact, ne puteți spune cam când a putut fi stabilită, cu aproximație?V-am spus, s-a lucrat intens la nivel diplomatic de către Administrația Prezidențială pe parcursul a mai multe luni, aș spune că într-un fel planificarea ei a început odată cu terminarea ultimei vizite dacă e să intrăm așa într-o istorie recentă.Cam la ce nivel se discută, dvs. ca ambasador cam unde a trebuit să interveniți?am discutat, din punctul de vedere al Ambasadei, la Departamentul de Stat la cel mai înalt nivel, la NSC (Consiliul de Securitate Națională al SUA - n.r.) , consilieri ai președintelui Trump, la Pentagon cu domnul Esper (Mark Esper - secretarul apărării al SUA n.r.), chiar am avut două întâlniri cu domnia sa. Bineînțeles, și relația specială pe care a dezvoltat-o, și asta contează extrem de mult, domnul președinte Iohannis cu dl. Trump încă de la vizita din 2017. Deci permanent, o comunicare cu membri importanți ai administrației americane, stabilirea unei agende, evaluarea acelei agende, direcții strategice mari, toată această chestiune care ține de profesia diplomatică.Cu vizele avem șanse? A fost acea declarație emisă de Casa Albă că președintele Trump ne sprijină pentru a deveni eligibili la programul Visa Waiver. Dar totuși mai e mult până departe, sunt decizii politice care țin de Congres și noi trebuie să îndeplinim acea rată mai scăzută de respingere a vizelor.Haideți să o luăm sistematic. Faptul că dl. președinte Trump - care, știți prea bine, are o viziune asupra securității naționale a SUA legată inclusiv de problemele migrației - a dat această declarație e un semn foarte, foarte bun și încurajator pentru noi și trebuie să fim optimiști. Domnia sa nu face asemenea declarații în orice context și foarte ușor.În al doilea rând, criteriile tehnice legate de semnarea mai multor acorduri pe securizarea frontierelor, schimb de informații, combatarea serious crime, cum spun ei, a crimei organizate grave au fost semnate în decursul ultimilor ani. Deci tot acest complex este în funcțiune.Rămâne această legislație despre menținați dvs., din Congres, cu rata de refuz și aici aș face o mențiune: poziția mea constantă față de autoritățile americane este că trebuie să se uite foarte atent la modul în care crește sau descrește această rată, pentru că România - din punctul de vedere al statisticilor Departamentului Securității Interne, Homeland Security - are o rată de excedere a șederii în SUA care mi se pare chiar mai relevantă din punctul lor de vedere, pe ce ar presupune introducerea României în Visa Waiver. E foarte scăzută, mult mai scăzută decât a unor țări care chiar sunt în Visa Waiver. Și acest lucru trebuie folosit, cred, mai mult și eu am să mă străduiesc în sensul acesta în relația cu Guvernul American pentru a sprijini o argumentare într-un fel nouă, de acest tip, într-un fel. Haideți să insistăm mai mult pe overstay față de rata de refuz inițial al vizelor.În al treilea rând, există în Congres o piesă de legislație bipartizană, semnată de un democrat și de un republican, ca pentru state - fără să le nominalizeze - care îndeplinesc aceste criterii legate de bugetul apărării - 2% alocați - , care au contibuții semnificative în diverse misiuni militare externe de asigurare a securității, cum avem noi, de exemplu, în Afganistan, pentru aceste state să se aplice aceste criterii în ceea ce privește introducerea în Visa Waiver. Acum, nefiind nominalizate, nu pot să discut mai mult, dar România și Polonia s-ar înscrie perfect în parametrii acestei legislații. Noi vom urmări foarte serios parcursul acestui proiect de lege, care mi se pare că e mai special pentru că are această componentă și republicană și democrată. Și vom încerca să argumentăm în discuțiile cu membri ai Congresului că este o legislație - până la urmă - favorabilă și intereselor SUA pe acest plan și intereselor relațiilor cu alte state aliate puternic cu SUA, cum este România. Sunt într-un fel optimist, prudent optimist, dar e o chestiune pentru care s-au făcut progrese, este pe agendă, este acum adusă la cel mai înalt nivel și o vom urmări, realmente, foarte serios.Pe lângă acest mecanism bilateral de care vă ocupați dvs. este și acel format al Comisiei Europene, acel regulament european care se referă la reciprocitate . Se poate merge și pe acea formulă?Se merge, în discuțiile cu partea americană. Mai vin constant delegați de la Comisie care au discuții integrate în acest context multilateral cu partea americană. Am avut și eu o videoconferință cu Bruxelles-ul acum câteva luni, deci este o pistă de urmărit. Dar aceasta bilaterală este foarte relevantă, zic eu, pentru fiecare stat. Eu nu m-am ferit să transmint public - și o fac întotdeauna - partenerilor americani că România, ca aliat strategic important, chiar foarte important al SUA, merită includerea în Visa Waiver și nu merită asmenea - într-un fel - atitudine având în vedere caracterul excelent al raporturilor bilaterale. Și o spun și la nivel de Congres și la Departamentul de Stat, ei înțeleg. E, într-adevăr, și contextul acesta politic mai special de aici...Pe partea de securitate, o altă componentă important a vizitei președintelui Iohannis, domnia sa a exprimat deshiderea României de a primi mai mulți militari americani decât cei 1.000 câți sunt în prezent staționați în România. Odată cu terminarea tratatului INF , se poate face mai mult aici pentru ca SUA să trimită mai mulți militari și echipamente ăn România?Nu e legat neaparăt de tratatul INF. Dar zona este cea mai expusă, după părerea mea, unor riscuri de securitate pentru spațiul transatlantic, din cauza unor evoluții geopolitice și militare pe care le cunoașteți. Și în primul rând, dincolo de anexarea Crimeei, faptul că acolo se produce un proces semnificativ, serios de militarizare, la practic o distanță de 150-160 km de țărmul României, aliat pe flancul de est, ar necesita un răspuns serios problema aceasta a descurajării. Ceea ce și facem. Ați văzut și ultimele decizii în NATO luate la ministeriala de la Washington privind pachetul de măsuri la Marea Neagră, Marea Neagră fiind pentru prima dată un punct central discutat la nivel operațional în NATO. Deci toate aceste aspecte ne fac ca în dialogul cu partea americană să explorăm posibilități de creștere pe mai departe a cooperării militare pe multiple planuri.Acesta este unul, mai sunt și altele, intensificare de exerciții comune, proiectele mari, strategice de achiziții care până la urmă sunt în beneficiul securității naționale. Toate aceste chestiuni trebuie să ducă la o întărire a prezenței startegice americane pe teritoriul României. Nu mai vorbesc de partea foarte interesantă a relațiilor pe serviciile de informații, care este de asemenea extrem de importantă, tot în acest context.rebuie să recunoaștem, îl ajută pe dl. Iohannis, în campania electorală care vine acum, nu-i așa?Nu e calitatea mea să emit judecăți de valoare politică și mă rețin de la aceste aspecte. Totdeauna vor fi asemenea discuții, inevitabil, libertatea de expresie e un drept fundamental. Pe noi ne interesează ce e bun pentru România într-o asemenea relație, ce aduce o asemenea vizită pentru țară și pentru cetățenii României și e un pas foarte bun.Dvs. ați fi interesat să reveniți în politică? În viitor?Eu deocamdată mă gândesc la ceea ce face aici. Eu nu exclud niciodată vreo opțiune, sunt și profesor universitar, îmi face și aici plăcere, din când în când, să conferențiez la unversități, unele chiar de mare prestigiu. Deci toate opțiunile sunt posibile. Acum, mă gândesc strict la misiunea pe care o am aici să o fac cât pot eu de bine.Acum, pentru că suntem în America, nu departe de Casa Albă, Donald Trump vorbește despre „deep state”, iar în România, Liviu Dragnea, ajuns între timp la închisoare, vorbea despre „statul paralel”. Cine conduce de fapt într-o democrație?Într-o democrație, conduce poporul, prin mecanisme democratice, printr-o arhitectură bazată pe constituții democratice și nu conduce niciun grup, niciun stat adânc, stat paralel, stat marțian, cum vreți să-i spuneți. Fiecare instituție are rolul ei. E o mare diferență între discuția de aici, pe problema deep state și discuția din România, pe problema stat paralel, și din punct de vedere ideologic și din punct de vedere al realității.Care e diferența aceasta mare, pe scurt?Eu nu vorbesc despre America, America discută în parametrii realității americane. Noi discutăm în parametrii realității românești. Nu există un stat paralel, există un stat care poate fi mai slab sau mai puternic, mai vertical sau mai strâmb, mai democratic sau mai puțin democratic. Dacă lupta unor instituții în cadrul constituțional, al mecanismelor democratice pentru a avea un stat vertical și democratic este porterizată din diverse interese ca expresie a unui stat paralel, e treaba celor care fac asemenea aserțiuni și proiectează asemenea constructe în spațiul public să le și demonstreze.Domnule Maior, pentru că ați fost și....Nu mai comentez mai departe, haideți să vorbim de democrația româno-americană!Numai un singur lucru, pentru că ați fost directorul SRI mai bine de 8 ani, cât de mare e tentația aceasta a serviciilor secrete de a se extinde în societate? Sunt suficiente mecanismele din România pentru a contracara o astfel de tentație, dacă există?Avem suficiente mecanisme, serviciile s-au maturizat enorm, au intrat într-un spațiu de cooperare euroatlantică, un spațiu care, pe lângă arta în sine a muncii de informații, care este oricum una foarte sofisticată, presupune și anumite criterii etice pe care noi ni le-am asumat. De aceea, în mandatul meu am fost admiși - și se uită de acest lucru - în clubul cel mai select al serviciilor de informații europene, Clubul de la Berna, care are - vă rog să mă credeți - niște standarde extrem de stricte din acest punct de vedere și am toată încrederea că există posibilități de control și de echilibrare a lucrurilor din societate.Dar...Nu mai continui, că discutam de diplomație...Am înțeles. Pe partea de diplomație...Cu mare drag...Ați menționat întărirea relațiilor dintre serviciile speciale americane și cele românești. Care sunt aceste mecanisme de relaționare a acestor servicii, în cadrul NATO și bilateral?Există în cadrul NATO o cooperare foarte strânsă la care participăm, cred că suntem unul dintre furnizorii cei mai semnificativi de informație pentru Alianță și acest lucru o spune Alianța, dar trebuie să o mai repet și eu din când în când, pentru că se cam uită. Este un cadru bilateral bazat pe interesul de securitate al ambelor state, o cooperare bazată pe schimb de informații, pentru că, dacă nu ar exista acel schimb, niciun stat, nici măcar America, nu ar controla spațiul informațional atât de bine încât să prevină momente chiar dramatice pentru cetățenii americani. Deci avem nevoie de acest schimb de informații și îl realizăm practic zilnic, cel puțin - știu din experiența trecută. Apoi, participarea operațională concretă la diverse acțiuni care pot duce sau trebuie să ducă la întărirea securității fiecărui stat. Și această cooperare s-a dezvoltat foarte mult în ultimii ani, este bună, este bazată pe credibilitate, profesionalism și o anumită etică, continuă și acum în parametri excepționali și ajută foarte mult la un fel de fundament strategic la dezvoltarea și a relației diplomatice și a relației politice, a comunicării între state.A fost și acest memorandum adoptat marți, privind infrastructurile critice pe tehnologie 5G. partea americană a fost nemulțumită de compania Huawei, au fost acele sancțiuni. Cum vedeți aici situația aceasta a infrastructurilor critice a rețelelor 5G, putem să ne bazăm pe companii chinezești cum este Huawei în condițiile în care partenerul american lansează aceste avertismente aliaților?În primul rând, acest memorandum este un document politic și de politici de cooperare într-un domeniu care ar transforma, aș spune chiar, revoluționa, fără să mă tem de termeni, multe aspecte în viața unui stat, în viața cetățenlor, un potențial enorm în ceea ce privește securitatea, prosperitatea statelor, dar și cu riscul pe care îl vedeți uneori în aceast zonă cyber foarte pregnant. Faptul că încheiem un asemenea memorandum este bine pentru că această eră nouă tehnologică ne va afecta sperăm pozitiv viața pentru deceniile următoare și e bine că avem așa ceva. Nu există în acest memorandum referiri la state sau anumite firme, dar există referiri la niște strandarde corporatiste, de transparență, de etică, cum vreți să-i spuneți, în ceea ce privește realizarea acestor sisteme 5G care cred că este în interesul nostru să le urmărim și să ne consultăm cu aliați experimentați.Pe partea de energie au fost aceste discuții, președntele Trump și-a exrimat, înțeleg, că a făcut sugestia ca legislația să fie ameliorată, legea offshore, în speță. E adevărat că și compania Exxon, ca orice firmă, are un interes să obțină un deal cât mai avantajos, să poată exporta la prețuri mai bune pe toate piețele posibile. Pe de altă parte, România are interes ca gazul românesc săf ie utilizat de economia românească la prețuri mici, reglementate într-o anumită măsură. Care sunt cele două abordări, către ce țintește partea americană și către ce țintește partea română, astfel încât investițiile să poată continua, evident, și să fie și în avantajul, evident, al românilor?Evident. Nu s-au făcut referiri la legislație la acest nivel. Au fost discuții la nivel strategic, care să ducă la o cooperare mai bună pentru ambele state și în interesul ambelor state pornind dee la niște obiective, pe care și noi le avem și americanii le au. Eu vorbesc de cele ale noastre. În primul rând, realizarea unei independențe energetice, care va duce în mod cert la creșterea puterii și a suveranității unui stat, în această eră atât de dependentă de resurse și competiția pentru resurse este dură în plan extern.Dacă nu vorbim de independență, măcar de reducerea dramatică în sens pozitiv a dependenței de alte surse de energie, ceea ce avem ca politică de stat de mulți ani acest lucru imprimat și în diplomație, diplomația energetică și la nivel de diplomație prezidențială. Pe asta s-a axat discuția. Evident, aceasta presupune și coridoare de transport care să nu creeze un soi de monopol și iarăși dependență de anumite surse unice. Și aici discuția despre coridorul sudic este întotdeauna foarte importantă inclusiv cu partea americană.Apoi, evident, investiții în tehnologii care să ne facă capabili totuși să ne folosim bogățiile noastre naturale, pentru că, până să le folosim, trebuie să avem acele tehnologii.În privința Mării Negre, Exxon a investit enorm în ultimii ani în explorare și trebuie să ia o decizie în ceea ce privește exploatarea, sperăm să fie una pozitivă și concordantă cu ceea ce ați spus: interesele noastre ca să folosim aceste resurse în beneficiul cetățenilor. Aici și noi, la nivel de strategie - dacă îmi permiteți și nu este domeniul meu, dar întotdeauna mă pot exprima și pe aceste chestiuni legate de securitatea unui stat până la urmă - ar trebui ca industria petrochimiei, care era puternică în România, să fie abordată într-un plan strategic de revigoare serios, pentru a putea absorbi și mai bine aceste cantități de gaze pe care le-am putea folosi din Marea Neagră. Altfel, discutăm ipotetic în ceea ce privește folosirea resurselor naturale de către statul român. Am văzut tot felul de comentarii, că noi prin noi înșine... Asta dorim, dar trebuie să și putem.Cam asta ar fi, dar mai am o singură întrebare depășind cadrul diplomatic: Care a fost rolul dvs la aducerea lui Nicolae Popa în țară, pentru că Sebastian Ghiță se lăuda că el a plătit?Păi este public. SRI bineînțeles că are un rol pe planul securității naționale a României - nu mă refer punctual la domnul acesta - de a își îndeplini o misiune care ține de securitatea națională. Aceste lucruri le voi explica și fața altor instituții în stat, fără nicio problemă și aștept cu nerăbdare acel moment.