VIDEO După ce i-a acuzat pe americanii evrei de lipsă de loialitate, Trump naște noi controverse, comparându-se cu Mesia: Eu sunt alesul

Președintele american Donald Trump stârnește noi controverse comparându-se cu Mesia. Vorbind despre câștigarea războiului comercial cu China, liderul de la Casa Albă le-a spus reporterilor că el este ”alesul„.

”Câștigăm împotriva Chinei, au pierdut 2 milioane și jumătate de locuri de muncă. Vor să ajungem la o înțelegere, va trebui să fie o înțelegere care să fie în avantajul SUA. (...) Acesta nu este războiul meu comercial, acesta este un război care ar fi trebuit să aibă loc cu mult timp în urmă. Cineva trebuia să o facă. Eu sunt alesul”, a declarat Trump.

Lăsând la o parte faptul că mulți au rămas cu gura căscată la auzul acestor declarații, atitudinea lui Trump a ridicat din nou semne de întrebare cu privire la cât de apt este pentru funcția de președinte, notează Guardian.

De asemenea, publicația mai notează că Trump nu este chiar primul președinte american care s-a comparat cu Mesia. Potrivit Brookings Institution, Andrew Johnson (1865-1869) a făcut afirmații asemănătoare, acesta fiind primul președinte american supus procedurii de impeachment, însă a fost ”salvat„ de la demitere cu un vot.

