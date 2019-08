Agresorul de la Spitalul din Săpoca nu a putut fi audiat, pentru că a intrat din nou în sevraj

Surse apropiate anchetei au declarat, marți seară pentru Mediafax că audierea care ar fi trebuit să aibă loc nu s-a realizat întrucât bărbatul, cercetat pentru uciderea a cinci bolnavi și rănirea altor opt, a intrat din nou în sevraj.Anchetatorii vor încerca să-l audieze din nou, în cursul zilei de miercuri.Potrivit Parchetului de pe lângă Tribunalul Buzău, marți s-a extins urmărirea penală față de suspect, inițial cercetat pentru omor calificat, și pentru tentativă de omor calificat.„De asemenea, s-a dispus extinderea urmăririi penale in rem sub aspectul infracțiunilor de neglijență în serviciu și ucidere din culpă, fapte în legătură cu activitatea desfășurată de către funcționari din cadrul unității spitalicești”, se arată într-un comunicat de presă emis de Parchetul de pe lângă Tribunalul Buzău.În prezent, bărbatul este internat, în baza hotărârii Tribunalului Buzău, la Spitalul de Neuropsihiatrie și Măsuri de Siguranță Săpoca, în vederea efectuării unei expertize neuropsihiatrice.Acesta se află sub tratament și sub paza asigurată de unitatea medicală respectivă, fiind sub control permanent, singur, într-o cameră izolată si securizată.