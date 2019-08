Un bărbat din Brăila arestat pentru agresiune sexuală asupra unui minor, eliberat de tribunal pentru că a avut „o conduită sinceră” și nu are antecedente

Bărbatul de 32 de ani a fost arestat preventiv la începutul lunii august în baza unei decizii a Judecătoriei Făurei. El a contestat decizia și Tribunalul Brăila i-a dat dreptate. După câteva zile petrecute în arest, bărbatul a fost eliberat și plasat sub control judiciar pe o perioadă de 60 de zile.Judecătorul de la Tribunalul brăilean a considerat că inculpatul poate merge acasă, dar i-a interzis acestuia să se apropie sau să comunice cu minorul agresat.„Admite contestaţia formulată de contestatorul-inculpat M. Daniel. Desfiinţează încheierea nr.1 din data de 31.07.2019 a Judecătoriei Făurei. În baza dispoziţiilor (...) cod procedură penală, înlocuieşte măsura arestării preventive luată faţă de contestatorul-inculpat M. Daniel cu măsura preventivă a controlului judiciar pe o durată de 60 de zile. Pe timpul cât se află sub control judiciar, contestatorul-inculpat M.Daniel trebuie să respecte următoarele obligaţii şi măsuri de supraveghere: (...) să nu comunice direct sau indirect, pe nici o cale, cu persoana vătămată minoră”, se arată în decizia Tribunalului Brăila.Bărbatul a ajuns în fața instanței pentru că, la sfârșitul lunii iulie, a convins un copil de 10 ani să-l însoțească la el acasă. În prezența minorului, bărbatul s-a masturbat și apoi l-a pus pe acesta să-l masturbeze.Pentru a nu se afla cele întâmplate, individul i-a oferit copilului bani și posibilitatea de a se juca cu un telefon mobil. Judecătorii de la Tribunalul Brăila au considerat că inculpatul poate fi eliberat deoarece nu se știe dacă va mai comite alt delict.„Dacă gravitatea faptei săvârșite reprezintă un criteriu obiectiv, periculozitatea poate fi percepută doar prin raportare la o persoană. Important, în opinia Tribunalului, în aprecierea periculozității nu sunt atât calitățile persoanei, cât riscul ca această să comită în viitor un delict. Periculozitatea nu poate fi stabilită însă în mod matematic, ci se bazează pe un pronostic ce rareori își găsește suport în lege”, se arată în motivarea instanței brăilene.În plus, Tribunalul Brăila a apreciat că inculpatul nu are antecedente penale și că a avut o conduită sinceră în timpul anchetei. „Tribunalul va aprecia ca relevante susținerile contestatorului legate de lipsa antecedentelor penale și conduita sinceră a inculpatului încă de la debutul anchetei judiciare. Aceste două elemnete sunt de natură a conduce la concluzia că lăsarea în libertate supravegheată nu este de natură a menține sau crea o stare de pericol la adresa ordinii publice.De asemenea, având în vedere și modalitatea concretă de săvârșire a prezumtivei fapte, lipsa oricărui element de violență fizică sau de altă natură, se va aprecia că măsura arestării preventive este excesiva în situația dată”, au stabilit judecătorii. Inculpatul a fost pus în libertate imediat după pronunțarea sentinței.