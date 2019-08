Cazul crimelor de la Săpoca: în ce condiții este izolat acum agresorul / Procurorii au extins urmărirea penală - neglijență în serviciu și ucidere din culpă

„S-a dispus extinderea urmăririi penale in rem sub aspectul infracțiunilor de neglijență în serviciu și ucidere din culpă, fapte în legătură cu activitatea desfășurată de către funcționarii din cadrul unității spitalicești”, a anunțat marți procurorul de caz.

Potrivit acestuia, atacatorul este internat la Spitalul de Psihiatrie și Măsuri de Siguranță Săpoca pentru o expertiză psihiatrică.

”Acesta se află sub tratament și sub pază asigurată de unitatea medicală respectivă, fiind sub control permanent, singur într-o cameră izolată și securizată”, a adăugat sursa citată.

Bărbatul de la spitalul Săpoca care a ucis cinci pacienţi şi a rănit alţi opt cu un stativ de perfuzie a fost audiat de procurori.

Cinci bolnavi au murit și opt au fost răniți grav de un pacient de la Spitalul de Psihiatrie Săpoca din Buzău. Bărbatul în vârstă de 38 de ani i-a atacat, duminică dimineață, cu un stativ de perfuzii.

Ministrul Sănătății, Sorina Pintea, declara, luni, că suspiciunea sa este că agresorul de la Spitalul Săpoca a fost deranjat de prezența unui alt pacient, care fusese pus în același pat cu el și că asistentelor care erau de gardă li s-a făcut frică.

Centrul de Resurse Juridice anunța că în România mor anual peste 1.500 de persoane cu dizabilități psihosociale aflate în instituțiile publice de sănătate mintală și protecție a persoanelor cu dizabilități, dar la ministerul Sănătăţii nu sunt informaţii despre cauzele şi numărul deceselor.