​VIDEO INTERVIU: Cristian Căldăraru, reprezentant DSU: Recomandări și pregătiri în cazul unui cutremur în București. "Diferența între 1977 și 2019 este că acum avem oameni instruiți să intervină"

​Cristian Căldăraru, Instructor de prim ajutor în cadrul Departamentului pentru Situații de Urgență și erou local în cadrul campaniei EU Protects, a discutat într-un interviu acordat HotNews.ro despre pregătirea României și a țărilor membre ale U.E. în cazul unor situații cu impact major asupra populației. Descoperim împreună cu el cum ne pregătim în cazul unui cutremur, cum acordăm primul ajutor și cum se realizează o strategie de salvare a întregii familii într-o astfel de situație.





Cristian are 37 de ani iar povestea lui începe în 2007 când descoperă că scopul său este salvarea vieților omenești. Un an mai târziu, își începe activitatea ca paramedic în cadrul SMURD iar din 2010 devine instructor-formator la Centrului de Formare și Pregătire în Descarcerare și Asistență Medicală de Urgență (CFPDAMU) din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență "Dealul Spirii" București-Ilfov. Din 2017 până în prezent este Instructor de prim ajutor în cadrul Departamentului pentru Situații de Urgență.







Cristian fost numit erou local în cadrul campaniei de comunicare Eu Protects, alături de alți câțiva români a căror muncă depusă are un impact semnificativ asupra siguranței cetățenilor Europeni. EU Protects vizează creșterea gradului de conștientizare cu privire la protecția pe care Uniunea Europeană o asigură cetățenilor săi în fața amenințărilor globale și a altor pericole având ca element central înlănțuirea de eroi obișnuiți care lucrează pentru Uniunea Europeană sau beneficiază de sprijin din partea acesteia, în toate statele membre, care își unesc forțele și cooperează dincolo de interesele naționale atunci când întâmpină provocări în materie de sănătate, mediu, criminalitate, terorism, migrație și economie.





Cristian Căldăraru - Eroul local în cadrul campaniei EU Protects







Trebuie să spun lucrul ăsta, simt că nu eu, Cristi Căldăraru, am primit acest titlu de erou, ci toți colegii mei care lucrează în situații de urgență, fie ca paramedici, fie ca pompieri, fie ca descarceratori, fie ca salvamari. Și ei se pot numi eroi pentru că în afară de faptul că e doar un serviciu de unde fiecare are posibilitatea să își întrețină familia, e și o treabă de dăruire. În cadrul unui astfel de lucru, nu poți realiza nimic dacă nu te implici și emoțional. Drept urmare, mulțumesc Comisiei Europene că m-a investit cu această titulatură. În locul meu, acum, ar putea fi oricare dintre colegii mei. Sunt eu, mă bucur pentru treaba asta și sper să reprezint cu mândrie România la nivel de Uniune Eropeană și sper ca informațiile pe care eu le am și toate lucrurile pe care eu le fac, să aducă plus valoare acestei campanii.





Faptul că sunt aici de față cu voi, e datorită Comisiei Europene, pentru că ei au decis ca eu să apar public din rândul colegilor mei și să împartășesc cu publicul larg tot ceea ce facem noi. Pornind de la programul zilnic de pregătire, până la proiectele în care suntem implicați, până la susținerea cu care Uniunea Europeana ne ajută, prin fondurile pe care ni le dau, astfel încât să se poată, la nivel înalt, să se achiziționeze tehnică și materiale de intervenție, iar noi să ne pregătim, eu, colegii mei, să ne pregătim cu această tehnică specifică și nouă, astfel încât în momentul în care va fi nevoie ca noi să intervenim, să o facem cât mai bine posibil.





Am fost investit cu această titulatură pentru că în urma experienței pe care am acumulat-o, am putut să vad în timp real și să evaluez în timp real cum se comportă colegii mei care lucrează pe echipajele de prim ajutor în cazul unui cutremur de magnitudine mare și modul în care gestionează pacienți, pentru că, într-un final, asta ne interesează pe toți: să îmbunătățim modul de intervenție, pentru că e clar că intervenția diferă față de o situație normală.











România face parte dintr-o elită





România e parte din World Rescue de 5 ani de zile și în 5 ani de zile am reușit să organizăm competiția mondială la Târgu Mureș, o dată. Mai mult decât atât, avem arbitri acreditați internațional, atât pe parte de prim-ajutor, cât și arbitri pe parte de descarcerare. Doar foarte succint imaginați-vă că suntem într-o elită alături de SUA, alături de Africa de Sud, alături de Australia, alături de Marea Britanie, alături de Franța și sunt mult mai multe și nu aș vrea să uit pe vreuna.





Domnul Secretar de Stat, Raed Arafat, a luat decizia la un momentdat să trimită din România 3 oameni în care dânsul avea încredere că sunt super profesioniști și am fost nominalizat eu și încă doi colegi de-ai mei de la Târgu Mureș, unul, Alin Moldovan, șeful Centrului de Formare al Formatorilor de la Târgu Mureș, al doilea, Adrian Săcărea, instructor de Prim-ajutor Calificat in cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență, ISU Horea. Toți 3 am fost în Ucraina și am fost trimiși acolo cu un singur scop: în Kiev, să facem o selecție de oameni pregătiți, să îi aducem în România, să îi pregătim în domeniul primului ajutor calificat și descarcerare și ulterior, ei să se întoarcă înapoi în țara lor și mai departe să porneasca SMURD la nivelul lor.







Ca un semn de respect și un semn de omagiu adus oamenilor care au pornit treaba asta, pe emblema lor, la un momentdat exista si există, dacă nu mă înșel, "SMURD".







Suportul Uniunii Eruopene în ceea ce privește siguranța cetățenilor







România se pregătește în primul rând cu ajutorul Uniunii Europene pentru că de acolo vin fondurile, și local bineînțeles, dar marea majoritate a fondurile vin de acolo, în ideea în care se achiziționează tehnică de luptă și materiale cu care noi, ulterior, să ne antrenăm și ulterior, în cazul în care e nevoie, să putem și interveni.





La Constanța, au fost achiziționate, prin fondurile Uniunii Europene, șalupe de intervenție. În momentul în care e nevoie, să putem ieși cu ele. Imaginați-vă că au fost achiziționate generatoare, super-generatoare care pot ține, în caz de o problemă majoră, alimentarea unei localități pentru o perioadă lungă de timp. Imaginați-vă că au fost achiziționate așa numitele Containere Multi-risc, unde, în cazul producerii unui cutremur, avem materiale la dispoziție, în primul rând de a detecta unde sunt victime, în al doilea rând, de a reuși să ridicăm anumite lucruri care sunt foarte grele și pentru a extrage victime și ulterior să le tratam. Ele să știți că au fost achiziționate, unul pentru fiecare județ. Deci avem 41 de județe, cu Bucureștiul, 42 în total. Fiecare judet are un astfel de Container Multi-risc.













Caravana "Fii Pregătit"





Există, noi o numim Caravana "Fii Pregătit". Ea are pe site-ul Departamentului pentru Situații de Urgență, ea are un traseu bine definit de la începutul anului. Dacă nu se întampla anumite lucruri excepționale, oamenii pot intra și pot vedea unde anume se află Caravana. Ce se întampla în Caravana respectivă? Caravana nu face nimic altceva decat să puna la un loc două lucruri importante: Unu, măsuri de baza în cazul producerii unui cutremur, unei situatii de urgență. Mai mult decat atat, îmbină și partea de prim-ajutor, pentru că imaginați-vă că vă aflați lângă o persoană, vă dau un exemplu foarte scurt, imaginați-vă că vă aflați lângă o persoană care a fost surprinsă, a reușit singură să iasă, dar are o, să spunem, are o hemoragie puternică. Dacă nu am face nimic, eu cel care sunt de față, nu aș face nimic pentru persoana respectivă, e clar că ea ar muri.







Copiii trebuie de mici să fie învățați anumite lucruri, clar, fiecare pe nivelul lui. Adică o luăm ușor, cu informație foarte puțină pentru copiii foarte mici, dar ușor-ușor, când ajung undeva la, hai să spunem, terminarea liceului, trebuie să fie clar că acel adult care termina liceul, că într-un final cam acolo e limita, va fi pregătit, în afară de faptul că e pregatit pentru viață, de a ieși, de a da la facultate și de a face lucruri mărețe, să fie pregătit oricând să își poată ajuta aproapele.











Recomandări și pregătiri în cazul unui cutremur în București







Cred că toata lumea știe că în București avem foarte multe clădiri care au acea "bulină roșie". E clar că acele clădiri au o problemă și în cazul producerii unui cutremur, se pot prăbuși. Pot să vin cu, așa cum facem, pot să vin cu recomandări și pot să vin cu ceva în ajutor. Ajutorul e că pe aplicația D.S.U., care se poate descărca din Google Play sau din App Store, există acolo la un momentdat o hartă. Harta respectivă cuprinde mai multe lucruri: unul din lucrurile importante pe care harta le cuprinde, sunt Adăposturile de Protecție Civilă. Drept urmare, în momentul în care s-ar produce un astfel de eveniment, intru pe aplicație, aflu zona în care sunt și mă uit în jurul meu, unde aș putea să mă adăpostesc.











Unul din proiectele importante este acesta, EU Protects, înca o dată, mă simt foarte măgulit de faptul că am fost ales. Și încă o dată, mulțumesc Comisiei Europene și reprezentanților din România că au avut incredere în a mă alege, mulțumesc domnului Secretar de Stat că a avut încredere să mă lase să ma expun la modul acesta.





Eu am avut inițial o vorbă când mi-am dat seama care e treaba cu SMURD-ul și cu ce se mănâncă și cu primul ajutor, mi-am dat seama că trebuie să am în cap o singură deviză: Trăiește clipa și fii pregătit întotdeauna pentru ce urmează.









Nu știm când va veni, dar dacă vine, diferența între 1977 și 2019, o face faptul că acum avem oameni instruiți să intervină, avem materiale pregătite cu ajutorul Uniunii Europene și nu numai, inclusiv ajutorul local. Acum avem lucruri, materiale, oameni pregătiți să putem cumva să gestionăm o astfel de situație de urgență majoră.