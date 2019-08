Un om de afaceri, apropiat al fostului lider Vlad Plahotniuc, a fost găsit împușcat în cap pe un câmp în apropiere de Chișinău

Deşi nu au fost făcute până în prezent declaraţii oficiale cu privire la acest caz, media de la Chişinău avansează varianta unei sinucideri. Prima instituţie media care a publicat duminică dimineaţă informaţii despre acest caz a fost filiala din Republica Moldova a cotidianului rusesc Komsomolskaia Pravda, care scrie că Luncaşu ar fi cumnat cu Vlad Plahotniuc, fiind căsătorit cu sora soţiei fostului lider al Partidului Democrat.Oficiali ai Inspectoratului de Poliţie Buiucani nu au dorit să ofere mai multe informaţii despre acest caz, limitându-se să afirme că omul de afaceri a fost găsit mort în apropiere de Chişinău şi că poliţia a fost alertată de către şoferul acestuia.Portalul noi.md a dat publicităţii mai multe detalii ce par a fi o notă informativă a poliţiei. Potrivit acestuia, înainte de a se sinucide, Luncaşu i-ar fi dictat şoferului său un mesaj despre gestionarea imobilului de la Telecentru. "Poliţia Buiucani informează că, la 17.08.2019, orele 20:07, la Unitatea de Gardă a parvenit o înştiinţare de la 112, precum că pe drumul R-6 se află o persoană împuşcată în regiunea capului. Potrivit declaraţiilor celui care a sunat la 112, Luncaşu s-a împuşcat cu arma personală în regiunea capului şi a decedat în urma leziunilor suferite la locul faptei", indică portalul noi.md, apropiat socialiştilor proruşi.Conform publicaţiei menţionate, poliţia a audiat persoana care a sunat la 112, aceasta fiind şoferul omului de afaceri, Boris Babin. El a declarat că Iurie Luncaşu l-a sunat sâmbătă seara în jurul orei 19:00 şi i-a cerut să vină la domiciliul său pentru că ar vrea să ia o gură de aer curat. Şoferul a mers cu automobilul de serviciu la casa lui Luncaşu, de unde l-a luat pe acesta şi s-au îndreptat spre drumul R-6 (Ialoveni-Durleşti).Din cele declarate de şofer, omul de afaceri i-a cerut la un moment dat să oprească în câmp şi i-ar fi dictat un mesaj cu următorul conţinut: "Am cumpărat 'Casa Albă' în 2017, am fost investitor'. După aceea, ar fi ieşit din maşină, spunându-i şoferului că iese să ia o gură de aer curat şi atunci şi-ar fi tras un glonţ în cap dintr-un pistol model Astra, cal. 6,35, nr. 85034 şi a decedat în urma traumelor primite.În Registrul de stat al armelor din Republica Moldova, Iurie Luncaşu Iurie figurează ca posesor a cel puţin 6 arme. Din cele relatate de şofer rezultă că acesta stătea impasibil şi se uita cum patronul său se împuşcă în cap. În acest context, media moldovene nu precizează cetăţenia şoferului lui Iurie Luncaşu, un afacerist controversat la fel ca Vlad Plahotniuc, care a fugit din Republica Moldova pentru a scăpa de urmărirea în justiţie după crearea noii alianţe de guvernare între Blocul ACUM şi socialişti la începutul lunii iunie.Omul de afaceri Iurii Luncaşu este cunoscut ca preşedinte al Clubului oamenilor de afaceri "Interdependenţa" şi ar deţine acţiuni la SC "DENIR LUX" SRL, "PRIMPROF CONSTRUCT" SRL, "ACVILIN-GRUP" şi "GB & CO" SRL - (companii de construcţii, import de mobilă, ţigări şi fabricarea vinului). Numele lui Iurie Luncaşu ar figura şi în tranzacţia de peste 154 de milioane de lei, prin care o firma cipriotă a procurat clădirile din perimetrul străzilor Timiş şi Bujorilor din Chişinău (aşa-numita 'Casă albă'), imobile atribuite lui Plahotniuc. Totodată, Luncaşu se numără printre invitaţii la petrecerile primarului de Orhei, Ilan Şor, condamnat pentru implicare în falimentarea Băncii de Economii, conform media de peste Prut.