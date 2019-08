VIDEO Dăncilă, întrebată de un protestatar ce mesaj transmite elevilor care vor să plece din cauza guvernului ”bazat pe hoție”: Ce spuneți nu este conform cu realitatea / Sunt medici din Ungaria care vor să vină în România

Premierul Viorica Dăncilă a declarat, vineri la Iași, că sunt foarte mulți medici din Ungaria care vor să rămână în România, după ce un protestatar a întrebat-o ce mesaj ar transmite copiilor care se află în afara țării sau care vor să plece din cauza unui ”guvern bazat pe hoție”.

Protestatarul George Chelaru a așteptat-o pe Dăncilă când se pregătea să plece de la Spitalul de Neurochirurgie, unde a fost vineri în vizită și i-a spus că ”5-6 milioane de români sunt plecați din țară, iar circa jumătate din elevii români care sunt în liceu își manifestă dorința de a pleca, din cauza hoției”. În cele din urmă acesta, a întrebat-o ce mesaj le trimite copiilor care sunt dincolo de granițe.

”Cred că ce spuneți nu este conform cu realitatea, fără a vrea să vă supăr. Acest guvern cred că nu este bazat pe hoție și cred că atunci când aruncăm astfel de cuvinte trebuie să... Cred că nimeni nu poate acuza premierul României de hoție, atunci când generalizăm, trebuie să spunem despre ce persoană este vorba și că acest lucru este valabil indiferent că suntem noi la guvernare, că au fost alții la guvernare”, a spus Dăncilă.

”Poate că se înșală, dar vorba lui Lăpușneanu: proști, proști, dar mulți”, a întrerupt-o Chelaru.

”Eu nu cred că există oameni proști. Trebuie să respectăm opinia fiecăruia, chiar dacă ne place, chiar dacă nu. Cred că cele mai multe plecări au fost în 2009, când s-au tăiat pensii și salarii, când s-au închis școli și spitale. Noi am încercat să facem lucruri foarte bune. Ce guvern a ridicat salariile medicilor așa cum am făcut-o noi. Și nu este ușor. Și asta din respect pentru medici, fiindcă vrem să rămână medicii în România. Am adus salariul unui medic la 4.000 de euro. Sunt medici din Ungaria care vor să vină în România. Sunt medici care nu au mai plecat, cu toate că sunt foarte căutați, foarte buni specialiști. Dar am încercat să creăm condițiile să rămână aici, în țară”, i-a spus premierul protestatarului.

Discuția dintre Dăncilă și protestatar poate fi urmărită de la minutul 47.