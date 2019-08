Viorica Dăncilă, baie de mulțime la Mănăstirea Putna: „Cred că, dacă toţi am merge şi ne-am ruga şi am fi mai buni, societatea nu ar fi așa de divizată”

Potrivit Agerpres, premierul, însoţit de miniştrii Eugen Teodorovici, Mihai Fifor şi Răzvan Cuc, a vizitat Muzeul Mănăstirii Putna, după care s-a închinat la moaştele Sfântului Iacob Putneanul din Paraclisul Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel, aduse cu o seară înainte într-un baldachin în curtea mănăstirii.Viorica Dăncilă a asistat la Slujba Sfintei Liturghii, după care a fost invitată la tradiţionala agapă organizată la astfel de sărbători duhovniceşti, unde pe masă erau icre, peşte, sarmale cu urdă, ciorbă de peşte, şomloi - un desert cu cremă de vanilie, vin alb mănăstiresc şi schinduc (pălincă din rădăcina unei plante medicinale care creşte doar în Munţii Ceahlău - n.r.).''Mă bucur foarte mult să fiu la Putna la această mare sărbătoare, cu gânduri bune, cu dorinţa de a aduce mai multă solidaritate şi mai puţină ură între români. Cred că acest lucru ar trebui să ne dorim toţi care vrem binele acestei ţări. Şi cred că, măcar atunci când vin sărbătorile, am putea fi mai buni şi am putea lăsa deoparte lucrurile care ne despart şi să vedem lucrurile care ne unesc (...) Cred că dacă toţi am merge şi ne-am ruga şi am fi mai buni, cred că şi societatea ar fi mult mai unită, nu ar fi aşa de divizată'', a declarat Viorica Dăncilă.Mii de credincioşi au fost prezenţi joi la Mănăstirea Putna, la Sfânta Liturghie oficiată de un sobor de preoţi în frunte cu ÎPS Nicolae, Mitropolit Ortodox Român al celor două Americi, ÎPS Ignatie, Miropolitul antiohian al Franţei şi Europei de Vest şi de Sud, ÎPS Pimen, Arhiepiscop al Sucevei şi Rădăuţilor şi PS Toma, Episcop de Broneţ, din Moscova.